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Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S

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Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S - фото 3
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S - фото 1
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S - фото 2
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S - фото 3
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S - фото 4
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221088
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.5х0.26
Вес, кг.
17.9

Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S

Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S – это мощный рефлектор Ньютона. В него можно увидеть сотни звездных скоплений, галактик и туманностей, двойные и одиночные звезды и многое другое. Можно наблюдать объекты каталогов Мессье и NGC – большую часть из них в деталях. Ближний космос изучать тоже можно. Телескоп покажет лунные кратеры размером от 4 км, Сатурн, Юпитер, Марс и Венеру. Levenhuk Skyline PLUS 130S – это отличный телескоп для всестороннего исследования космоса.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S – это мощный рефлектор Ньютона. В него можно увидеть сотни звездных скоплений, галактик и туманностей, двойные и одиночные звезды и многое другое. Можно наблюдать объекты каталогов Мессье и NGC – большую часть из них в деталях. Ближний космос изучать тоже можно. Телескоп покажет лунные кратеры размером от 4 км, Сатурн, Юпитер, Марс и Венеру. Levenhuk Skyline PLUS 130S – это отличный телескоп для всестороннего исследования космоса.
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Отзывы


Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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