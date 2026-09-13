Телескоп Sky-Watcher MAK90 StarQuest EQ1, с коллимационными винтами
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Характеристики
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180
Оптическая схема
Максутов-Кассегрен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722789
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180
Оптическая схема
Максутов-Кассегрен
Фокусное расстояние объектива
1250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х34х24
Вес, кг.
8.86
Описание товара Телескоп Sky-Watcher MAK90 StarQuest EQ1, с коллимационными винтами
Телескоп Sky-Watcher MAK90 StarQuest EQ1 – это компактный и высокомобильный астрономический инструмент, построенный по схеме Максутова-Кассегрена. Данная оптическая конструкция широко известна своей способностью формировать изображение высокой детализации с минимальными искажениями. Несмотря на скромные габариты телескопа, апертура 90 мм и солидное фокусное расстояние 1250 мм открывают перед наблюдателем широкие возможности для изучения не только Солнечной системы, но и дальнего космоса. Наземные наблюдения также возможны.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180
Оптическая схема
Максутов-Кассегрен
Фокусное расстояние объектива
1250
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Страна производитель
Китай
Телескоп Sky-Watcher MAK90 StarQuest EQ1 – это компактный и высокомобильный астрономический инструмент, построенный по схеме Максутова-Кассегрена. Данная оптическая конструкция широко известна своей способностью формировать изображение высокой детализации с минимальными искажениями. Несмотря на скромные габариты телескопа, апертура 90 мм и солидное фокусное расстояние 1250 мм открывают перед наблюдателем широкие возможности для изучения не только Солнечной системы, но и дальнего космоса. Наземные наблюдения также возможны.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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