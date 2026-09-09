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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA

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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 1
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 2
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 3
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 4
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 5
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 1
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 2
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 3
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 4
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 5
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221044
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Размеры в упаковке, см
67х30х26
Вес, кг.
5

Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA

Оптическая труба Sky-Watcher BK MAK102SP OTA – это компактный катадиоптрик, с помощью которого можно любоваться Луной с балкона или наблюдать объекты дальнего космоса вдали от города. В этот телескоп вы сможете увидеть все планеты Солнечной системы, двойные звезды, галактики, туманности и множество других небесных тел. Благодаря небольшим размерам трубу удобно брать с собой на природу – вдали от городской засветки можно увидеть больше интересных объектов.

Отзывы о товаре Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Описание
Оптическая труба Sky-Watcher BK MAK102SP OTA – это компактный катадиоптрик, с помощью которого можно любоваться Луной с балкона или наблюдать объекты дальнего космоса вдали от города. В этот телескоп вы сможете увидеть все планеты Солнечной системы, двойные звезды, галактики, туманности и множество других небесных тел. Благодаря небольшим размерам трубу удобно брать с собой на природу – вдали от городской засветки можно увидеть больше интересных объектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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