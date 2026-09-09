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Телескоп Meade Polaris 90 мм (экваториальный рефрактор) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Meade Polaris 90 мм (экваториальный рефрактор)

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Телескоп Meade Polaris 90 мм (экваториальный рефрактор) - фото 1
Телескоп Meade Polaris 90 мм (экваториальный рефрактор) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
  • Телескоп Meade Polaris 90 мм (экваториальный рефрактор) - фото 1
  • Телескоп Meade Polaris 90 мм (экваториальный рефрактор) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280410
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Характеристики

Бренд
Meade
Тип товара
Телескопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.45х0.22
Вес, кг.
10

Описание товара Телескоп Meade Polaris 90 мм (экваториальный рефрактор)

Рефрактор Meade Polaris 90 мм – это идеальный инструмент для наблюдения Луны и планет Солнечной системы. Светосильный объектив диаметром 90 мм позволяет увидеть фазы Меркурия и Венеры, спутники Сатурна, Большое Красное Пятно Юпитера и множество других объектов.

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Характеристики
Бренд
Meade
Тип товара
Телескопы
Страна производитель
Китай
Описание
Рефрактор Meade Polaris 90 мм – это идеальный инструмент для наблюдения Луны и планет Солнечной системы. Светосильный объектив диаметром 90 мм позволяет увидеть фазы Меркурия и Венеры, спутники Сатурна, Большое Красное Пятно Юпитера и множество других объектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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