Телескоп Meade Polaris 90 мм (экваториальный рефрактор)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 280410
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.45х0.22
Вес, кг.
10
Описание товара Телескоп Meade Polaris 90 мм (экваториальный рефрактор)
Рефрактор Meade Polaris 90 мм – это идеальный инструмент для наблюдения Луны и планет Солнечной системы. Светосильный объектив диаметром 90 мм позволяет увидеть фазы Меркурия и Венеры, спутники Сатурна, Большое Красное Пятно Юпитера и множество других объектов.
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Рефрактор Meade Polaris 90 мм – это идеальный инструмент для наблюдения Луны и планет Солнечной системы. Светосильный объектив диаметром 90 мм позволяет увидеть фазы Меркурия и Венеры, спутники Сатурна, Большое Красное Пятно Юпитера и множество других объектов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Meade Polaris 90 мм (экваториальный рефрактор) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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