Телескоп Sky-Watcher Evostar 909 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292620
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.41х0.25
Вес, кг.
10
Описание товара Телескоп Sky-Watcher Evostar 909 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer
Телескоп Sky-Watcher Evostar 909 – это длиннофокусный ахроматический рефрактор. Его двухэлементная оптическая конструкция с воздушным зазором эффективно убирает хроматизм и делает передаваемую картинку четкой и детализированной по всему полю зрения. Поэтому телескоп хорошо подходит не только для визуальных наблюдений за космосом, но и для изучения наземных объектов. С его помощью можно рассматривать Луну, планеты Солнечной системы и их крупные спутники, а также следить за солнечными и лунными затмениями (помните – Солнце можно наблюдать только при наличии у телескопа специальной защиты).
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Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Телескоп Sky-Watcher Evostar 909 – это длиннофокусный ахроматический рефрактор. Его двухэлементная оптическая конструкция с воздушным зазором эффективно убирает хроматизм и делает передаваемую картинку четкой и детализированной по всему полю зрения. Поэтому телескоп хорошо подходит не только для визуальных наблюдений за космосом, но и для изучения наземных объектов. С его помощью можно рассматривать Луну, планеты Солнечной системы и их крупные спутники, а также следить за солнечными и лунными затмениями (помните – Солнце можно наблюдать только при наличии у телескопа специальной защиты).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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