Телескоп Sky-Watcher BK 809EQ2
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150119
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.15х0.44х0.24
Вес, кг.
14.3
Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 809EQ2
Ахроматический рефрактор Sky-Watcher BK 809EQ2 – это идеальный инструмент для знакомства с миром астрономии. Данная модель ориентирована на изучение объектов Солнечной системы: Луны, планет и других небесных тел. Просветленная оптика передает четкое изображение с высокой детализацией. Удобная экваториальная монтировка позволяет компенсировать суточное вращение объектов.
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Ахроматический рефрактор Sky-Watcher BK 809EQ2 – это идеальный инструмент для знакомства с миром астрономии. Данная модель ориентирована на изучение объектов Солнечной системы: Луны, планет и других небесных тел. Просветленная оптика передает четкое изображение с высокой детализацией. Удобная экваториальная монтировка позволяет компенсировать суточное вращение объектов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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