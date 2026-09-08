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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150113
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Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 – это высококачественный рефлектор Ньютона для первого знакомства с дальним космосом. С помощью этого телескопа можно увидеть десятки галактик, туманностей, звездных скоплений и многое другое. Оптическая труба устанавливается на жесткую экваториальную монтировку EQ2.Зеркальный телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 формирует яркое и чистое изображение без хроматических аберраций. Данная модель ориентирована на изучение объектов дальнего космоса. Наиболее качественную картинку рефлектор дает вдали от городской засветки. Данная модель комплектуется двумя окулярами: 25 мм и 10 мм – для обзорных наблюдений и для более детального изучения небесных тел.Жесткая экваториальная монтировка EQ2 оснащена механизмами тонких движений по осям склонения и прямого восхождения. Монтировка позволяет компенсировать суточное движение небесных тел. При этом оптическая труба перемещается очень плавно, без рывков. Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 можно использовать для астросъемки. Для максимально ровного ведения рекомендуется установить на часовую ось моторный привод (приобретается отдельно). Алюминиевая тренога снабжена лотком для аксессуаров. Высоту ножек можно регулировать.
Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 – это высококачественный рефлектор Ньютона для первого знакомства с дальним космосом. С помощью этого телескопа можно увидеть десятки галактик, туманностей, звездных скоплений и многое другое. Оптическая труба устанавливается на жесткую экваториальную монтировку EQ2.Зеркальный телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 формирует яркое и чистое изображение без хроматических аберраций. Данная модель ориентирована на изучение объектов дальнего космоса. Наиболее качественную картинку рефлектор дает вдали от городской засветки. Данная модель комплектуется двумя окулярами: 25 мм и 10 мм – для обзорных наблюдений и для более детального изучения небесных тел.Жесткая экваториальная монтировка EQ2 оснащена механизмами тонких движений по осям склонения и прямого восхождения. Монтировка позволяет компенсировать суточное движение небесных тел. При этом оптическая труба перемещается очень плавно, без рывков. Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 можно использовать для астросъемки. Для максимально ровного ведения рекомендуется установить на часовую ось моторный привод (приобретается отдельно). Алюминиевая тренога снабжена лотком для аксессуаров. Высоту ножек можно регулировать.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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