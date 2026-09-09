Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK BK 1145EQ1
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292769
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х43х24
Вес, кг.
11
Описание товара Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK BK 1145EQ1
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK BK 1145EQ1 – прекрасный выбор для требовательного новичка или опытного астронома-любителя. Благодаря диаметру главного зеркала в 114 мм он собирает достаточно света для ведения серьезных астронаблюдений. А параболическое главное зеркало убирает сферические аберрации, позволяя видеть детальное и четкое изображение по всему полю зрения. Этот телескоп подходит для изучения Луны, планет земной группы, туманностей, галактик и звездных скоплений.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK BK 1145EQ1 – прекрасный выбор для требовательного новичка или опытного астронома-любителя. Благодаря диаметру главного зеркала в 114 мм он собирает достаточно света для ведения серьезных астронаблюдений. А параболическое главное зеркало убирает сферические аберрации, позволяя видеть детальное и четкое изображение по всему полю зрения. Этот телескоп подходит для изучения Луны, планет земной группы, туманностей, галактик и звездных скоплений.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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