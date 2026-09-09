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Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK BK 1145EQ1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK BK 1145EQ1

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Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK BK 1145EQ1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292769
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х43х24
Вес, кг.
11

Описание товара Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK BK 1145EQ1

Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK BK 1145EQ1 – прекрасный выбор для требовательного новичка или опытного астронома-любителя. Благодаря диаметру главного зеркала в 114 мм он собирает достаточно света для ведения серьезных астронаблюдений. А параболическое главное зеркало убирает сферические аберрации, позволяя видеть детальное и четкое изображение по всему полю зрения. Этот телескоп подходит для изучения Луны, планет земной группы, туманностей, галактик и звездных скоплений.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK BK 1145EQ1




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK BK 1145EQ1 – прекрасный выбор для требовательного новичка или опытного астронома-любителя. Благодаря диаметру главного зеркала в 114 мм он собирает достаточно света для ведения серьезных астронаблюдений. А параболическое главное зеркало убирает сферические аберрации, позволяя видеть детальное и четкое изображение по всему полю зрения. Этот телескоп подходит для изучения Луны, планет земной группы, туманностей, галактик и звездных скоплений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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