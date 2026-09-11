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Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA

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Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 2
Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 3
Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 4
Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 5
Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 6
Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 7
Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 8
Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Диаметр объектива
66
Максимальное увеличение (X)
132x
Оптическая схема
апохромат
Фокусное расстояние объектива
400
  • Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 1
  • Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 2
  • Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 3
  • Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 4
  • Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 5
  • Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 6
  • Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 7
  • Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 8
  • Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538588
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Диаметр объектива
66
Максимальное увеличение (X)
132x
Оптическая схема
апохромат
Фокусное расстояние объектива
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х15
Вес, кг.
4.31

Описание товара Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA

Апохроматический рефрактор Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA в корпусе из углеродного волокна легче и компактнее многих других телескопов, поэтому он удобен для использования на выездах. Телескоп создает четкое и контрастное изображение, обеспечивает хороший обзор, отлично проявляет себя в астрофотографии. С помощью этой ОТА легко получать запоминающиеся снимки ночного неба, но также она хорошо подходит и для визуальных наблюдений. В нее можно увидеть все объекты каталога Мессье, многие туманности и звездные скопления, некоторые планеты Солнечной системы. Оптика собрана на базе элементов из низкодисперсионного стекла, поэтому в картинке отсутствуют хроматические искажения, которым подвержены большинство рефракторов, в том числе ахроматических. Особенно хорошо скомпенсированы вторичные аберрации и сферохроматизм, поэтому даже на предельном увеличении качество передаваемой картинки остается на высоком уровне. Так как в ОТА установлен двухскоростной фокусер Крейфорда, наведение на резкость происходит плавно и точно. Так как оптика помещена в карбоновый корпус, термостабилизация ОТА происходит быстрее, чем у аналогов в алюминиевых корпусах. Это связано с тем, то карбон не меняет своих характеристик из-за изменения температуры, поэтому для начала наблюдений достаточно дождаться «остывания» самой оптики. Оптическую трубу можно устанавливать на большинство современных монтировок, в комплектацию включен удобный и прочный алюминиевый кейс для переноски и хранения.

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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Диаметр объектива
66
Максимальное увеличение (X)
132x
Оптическая схема
апохромат
Фокусное расстояние объектива
400
Страна производитель
Китай
Описание
Апохроматический рефрактор Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA в корпусе из углеродного волокна легче и компактнее многих других телескопов, поэтому он удобен для использования на выездах. Телескоп создает четкое и контрастное изображение, обеспечивает хороший обзор, отлично проявляет себя в астрофотографии. С помощью этой ОТА легко получать запоминающиеся снимки ночного неба, но также она хорошо подходит и для визуальных наблюдений. В нее можно увидеть все объекты каталога Мессье, многие туманности и звездные скопления, некоторые планеты Солнечной системы. Оптика собрана на базе элементов из низкодисперсионного стекла, поэтому в картинке отсутствуют хроматические искажения, которым подвержены большинство рефракторов, в том числе ахроматических. Особенно хорошо скомпенсированы вторичные аберрации и сферохроматизм, поэтому даже на предельном увеличении качество передаваемой картинки остается на высоком уровне. Так как в ОТА установлен двухскоростной фокусер Крейфорда, наведение на резкость происходит плавно и точно. Так как оптика помещена в карбоновый корпус, термостабилизация ОТА происходит быстрее, чем у аналогов в алюминиевых корпусах. Это связано с тем, то карбон не меняет своих характеристик из-за изменения температуры, поэтому для начала наблюдений достаточно дождаться «остывания» самой оптики. Оптическую трубу можно устанавливать на большинство современных монтировок, в комплектацию включен удобный и прочный алюминиевый кейс для переноски и хранения.
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