Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA
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Характеристики
Описание товара Телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA
Апохроматический рефрактор Levenhuk Ra R66 ED Doublet Carbon OTA в корпусе из углеродного волокна легче и компактнее многих других телескопов, поэтому он удобен для использования на выездах. Телескоп создает четкое и контрастное изображение, обеспечивает хороший обзор, отлично проявляет себя в астрофотографии. С помощью этой ОТА легко получать запоминающиеся снимки ночного неба, но также она хорошо подходит и для визуальных наблюдений. В нее можно увидеть все объекты каталога Мессье, многие туманности и звездные скопления, некоторые планеты Солнечной системы. Оптика собрана на базе элементов из низкодисперсионного стекла, поэтому в картинке отсутствуют хроматические искажения, которым подвержены большинство рефракторов, в том числе ахроматических. Особенно хорошо скомпенсированы вторичные аберрации и сферохроматизм, поэтому даже на предельном увеличении качество передаваемой картинки остается на высоком уровне. Так как в ОТА установлен двухскоростной фокусер Крейфорда, наведение на резкость происходит плавно и точно. Так как оптика помещена в карбоновый корпус, термостабилизация ОТА происходит быстрее, чем у аналогов в алюминиевых корпусах. Это связано с тем, то карбон не меняет своих характеристик из-за изменения температуры, поэтому для начала наблюдений достаточно дождаться «остывания» самой оптики. Оптическую трубу можно устанавливать на большинство современных монтировок, в комплектацию включен удобный и прочный алюминиевый кейс для переноски и хранения.
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