Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ1
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
180x
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150112
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
180x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.33х0.25
Вес, кг.
11.4
Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ1
Зеркальный телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ1 станет прекрасным подарком для начинающего любителя астрономии. Данная модель идеальна для первого знакомства с дальним космосом. Телескоп отличается качественной оптикой и надежной конструкцией. Оптическая труба устанавливается на экваториальную монтировку, обеспечивающую точное ведение небесных тел во время наблюдений.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
180x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
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Страна производитель
Китай
Зеркальный телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ1 станет прекрасным подарком для начинающего любителя астрономии. Данная модель идеальна для первого знакомства с дальним космосом. Телескоп отличается качественной оптикой и надежной конструкцией. Оптическая труба устанавливается на экваториальную монтировку, обеспечивающую точное ведение небесных тел во время наблюдений.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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