Оперативная память Crucial 16GB DDR4 DIMM (CT16G4DFD832A)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Crucial 16GB DDR4 DIMM (CT16G4DFD832A)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для базового апгрейда домашнего или офисного компьютера, а также для сборки новой неигровой системы с акцентом на надежность и стабильность. Он обеспечит комфортную работу с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами, нетребовательными приложениями и старыми играми, но для современных AAA-игр в высоких настройках или профессиональных задач вроде видеомонтажа его производительности может быть недостаточно. Данная планка представляет собой балансный вариант, закрывающий базовые потребности без излишеств в виде разгона или подсветки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение памяти DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Это стандарт DIMM, предназначенный исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что на сегодняшний день является комфортным стандартом для большинства пользовательских задач. Частота работы памяти равна 3200 МГц, что для платформы DDR4 является оптимальным и широко поддерживаемым значением. Такая скорость обеспечивает хорошую отзывчивость системы в повседневном использовании и при работе с многозадачностью, однако в требовательных игровых или профессиональных сценариях разница с более быстрыми комплектами может быть заметна.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность. В связке с частотой 3200 МГц это означает, что память оптимизирована в первую очередь на стабильность и совместимость, а не на максимальную скорость отклика. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, что делает его предельно простым в установке — он будет работать на заявленных характеристиках по умолчанию, без необходимости заходить в BIOS.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими чипсеты и процессоры с поддержкой DDR4. Поскольку модуль не имеет профиля XMP, он гарантированно заработает на своей номинальной частоте 3200 МГц только в том случае, если эта частота официально поддерживается процессором и материнской платой. На многих современных платформах это значение является стандартным (JEDEC), что минимизирует возможные проблемы с совместимостью.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без радиаторов. Такое решение снижает стоимость продукта и полностью исключает риск конфликта с массивными процессорными кулерами в компактных корпусах. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как память с такими умеренными частотами и напряжением не склонна к сильному нагреву даже под длительной нагрузкой, а её внешний вид строг и функционален.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить две одинаковые планки в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве. Если вы планируете в будущем расширить объём, рекомендуется докупать максимально похожий по характеристикам (частота, тайминги, объём) модуль, хотя смешивание иногда работает, но не гарантирует стабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение этого модуля — отсутствие поддержки XMP и сравнительно высокие тайминги, что делает его не лучшим выбором для энтузиастов, желающих выжать максимум производительности в играх или разогнать систему. Перед покупкой убедитесь, что вам нужен именно один модуль, а не комплект из двух для двухканального режима. Этот вариант оптимален для простого и недорогого увеличения объёма ОЗУ в существующей системе или для сборки бюджетного ПК, где приоритетами являются надежность, совместимость и отсутствие лишних сложностей с настройкой.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для базового апгрейда домашнего или офисного компьютера, а также для сборки новой неигровой системы с акцентом на надежность и стабильность. Он обеспечит комфортную работу с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами, нетребовательными приложениями и старыми играми, но для современных AAA-игр в высоких настройках или профессиональных задач вроде видеомонтажа его производительности может быть недостаточно. Данная планка представляет собой балансный вариант, закрывающий базовые потребности без излишеств в виде разгона или подсветки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение памяти DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Это стандарт DIMM, предназначенный исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что на сегодняшний день является комфортным стандартом для большинства пользовательских задач. Частота работы памяти равна 3200 МГц, что для платформы DDR4 является оптимальным и широко поддерживаемым значением. Такая скорость обеспечивает хорошую отзывчивость системы в повседневном использовании и при работе с многозадачностью, однако в требовательных игровых или профессиональных сценариях разница с более быстрыми комплектами может быть заметна.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность. В связке с частотой 3200 МГц это означает, что память оптимизирована в первую очередь на стабильность и совместимость, а не на максимальную скорость отклика. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, что делает его предельно простым в установке — он будет работать на заявленных характеристиках по умолчанию, без необходимости заходить в BIOS.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими чипсеты и процессоры с поддержкой DDR4. Поскольку модуль не имеет профиля XMP, он гарантированно заработает на своей номинальной частоте 3200 МГц только в том случае, если эта частота официально поддерживается процессором и материнской платой. На многих современных платформах это значение является стандартным (JEDEC), что минимизирует возможные проблемы с совместимостью.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без радиаторов. Такое решение снижает стоимость продукта и полностью исключает риск конфликта с массивными процессорными кулерами в компактных корпусах. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как память с такими умеренными частотами и напряжением не склонна к сильному нагреву даже под длительной нагрузкой, а её внешний вид строг и функционален.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить две одинаковые планки в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве. Если вы планируете в будущем расширить объём, рекомендуется докупать максимально похожий по характеристикам (частота, тайминги, объём) модуль, хотя смешивание иногда работает, но не гарантирует стабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение этого модуля — отсутствие поддержки XMP и сравнительно высокие тайминги, что делает его не лучшим выбором для энтузиастов, желающих выжать максимум производительности в играх или разогнать систему. Перед покупкой убедитесь, что вам нужен именно один модуль, а не комплект из двух для двухканального режима. Этот вариант оптимален для простого и недорогого увеличения объёма ОЗУ в существующей системе или для сборки бюджетного ПК, где приоритетами являются надежность, совместимость и отсутствие лишних сложностей с настройкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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