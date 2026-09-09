Оперативная память AMD 16Gb DDR4 DIMM (R7416G2400U2S-UO)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память AMD 16Gb DDR4 DIMM (R7416G2400U2S-UO)
Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память предназначена для пользователей, которые собирают надёжный и производительный домашний или офисный компьютер, либо выполняют апгрейд старой системы. Комплект из двух модулей по 8 Гб суммарным объёмом 16 Гб идеально подходит для уверенной работы с офисными пакетами, веб-браузером с множеством вкладок, нетребовательными играми и даже лёгким монтажом фото или видео. Это сбалансированное решение, которое предлагает достаточный для большинства повседневных задач объём без излишней стоимости топовых игровых комплектов с высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модули оперативной памяти стандарта DDR4, что обеспечивает совместимость с современными и недавними платформами на базе процессоров Intel и AMD. Использование форм-фактора DIMM однозначно указывает, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдут для ноутбуков или компактных ПК, где требуется более компактный стандарт SO-DIMM. Поколение DDR4 пришло на смену DDR3, предлагая более высокие стандартные частоты, сниженное рабочее напряжение и улучшенную энергоэффективность.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей ёмкостью 16 Гб (2x8 Гб) является на сегодня оптимальным выбором для универсального ПК, обеспечивая комфортную многозадачность. Рабочая частота 2400 МГц относится к базовым для стандарта DDR4 и обеспечивает хороший уровень пропускной способности для повседневных приложений. В играх и профессиональных задачах, чувствительных к скорости памяти, эта частота может стать ограничивающим фактором по сравнению с более быстрыми комплектами, однако для офисной работы, потребления контента и старых проектов её будет вполне достаточно.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов и напряжение не указаны в названии модели, что характерно для базовых модулей памяти, ориентированных на работу на стандартных, ""дефолтных"" частотах материнской платы (обычно 2133 или 2400 МГц для DDR4). Скорее всего, этот комплект не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, и предназначен для работы на заявленной частоте 2400 МГц в режиме Plug-and-Play после установки в совместимую платформу. Это простое и надёжное решение для пользователей, которые не планируют заниматься ручными настройками в BIOS.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с подавляющим большинством настольных материнских плат, имеющих слоты DDR4, и процессорами, которые эти слоты поддерживают. Это включает в себя платформы Intel (чипсеты серий 100, 200, 300, 400, 500 и далее) и AMD (платформы AM4 и более ранние, поддерживающие DDR4). Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами DDR3 или DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата использует именно слоты DDR4.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по названию модели и её позиционированию как базового решения, модули, вероятно, не оснащены массивными радиаторами охлаждения. Они представлены в классическом низкопрофильном форм-факторе, что является их преимуществом: такие планки гарантированно не столкнутся с проблемой несовместимости по высоте с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора. Это практичный и неброский вариант для сборок, где внешний вид и RGB-подсветка не являются приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 8 Гб каждый. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима работы на большинстве современных материнских плат. Двухканальный режим позволяет увеличить эффективную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. Для правильной работы режима модули следует установить в слоты, указанные в инструкции к вашей материнской плате (часто это слоты A2 и B2).
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение данного комплекта – фиксированная и не самая высокая для DDR4 частота 2400 МГц, что делает его не лучшим выбором для сборки высокопроизводительного игрового ПК, где важна максимальная частота и низкие тайминги. Перед покупкой критически важно проверить совместимость по поколению: ваша материнская плата должна поддерживать именно DDR4. Этот комплект оптимально подойдёт для сборки или апгрейда офисного, домашнего мультимедийного или бюджетного игрового ПК, где главными критериями являются достаточный объём, надёжность и отсутствие необходимости в тонкой настройке.
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Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память предназначена для пользователей, которые собирают надёжный и производительный домашний или офисный компьютер, либо выполняют апгрейд старой системы. Комплект из двух модулей по 8 Гб суммарным объёмом 16 Гб идеально подходит для уверенной работы с офисными пакетами, веб-браузером с множеством вкладок, нетребовательными играми и даже лёгким монтажом фото или видео. Это сбалансированное решение, которое предлагает достаточный для большинства повседневных задач объём без излишней стоимости топовых игровых комплектов с высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модули оперативной памяти стандарта DDR4, что обеспечивает совместимость с современными и недавними платформами на базе процессоров Intel и AMD. Использование форм-фактора DIMM однозначно указывает, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдут для ноутбуков или компактных ПК, где требуется более компактный стандарт SO-DIMM. Поколение DDR4 пришло на смену DDR3, предлагая более высокие стандартные частоты, сниженное рабочее напряжение и улучшенную энергоэффективность.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей ёмкостью 16 Гб (2x8 Гб) является на сегодня оптимальным выбором для универсального ПК, обеспечивая комфортную многозадачность. Рабочая частота 2400 МГц относится к базовым для стандарта DDR4 и обеспечивает хороший уровень пропускной способности для повседневных приложений. В играх и профессиональных задачах, чувствительных к скорости памяти, эта частота может стать ограничивающим фактором по сравнению с более быстрыми комплектами, однако для офисной работы, потребления контента и старых проектов её будет вполне достаточно.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов и напряжение не указаны в названии модели, что характерно для базовых модулей памяти, ориентированных на работу на стандартных, ""дефолтных"" частотах материнской платы (обычно 2133 или 2400 МГц для DDR4). Скорее всего, этот комплект не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, и предназначен для работы на заявленной частоте 2400 МГц в режиме Plug-and-Play после установки в совместимую платформу. Это простое и надёжное решение для пользователей, которые не планируют заниматься ручными настройками в BIOS.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с подавляющим большинством настольных материнских плат, имеющих слоты DDR4, и процессорами, которые эти слоты поддерживают. Это включает в себя платформы Intel (чипсеты серий 100, 200, 300, 400, 500 и далее) и AMD (платформы AM4 и более ранние, поддерживающие DDR4). Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами DDR3 или DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата использует именно слоты DDR4.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по названию модели и её позиционированию как базового решения, модули, вероятно, не оснащены массивными радиаторами охлаждения. Они представлены в классическом низкопрофильном форм-факторе, что является их преимуществом: такие планки гарантированно не столкнутся с проблемой несовместимости по высоте с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора. Это практичный и неброский вариант для сборок, где внешний вид и RGB-подсветка не являются приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 8 Гб каждый. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима работы на большинстве современных материнских плат. Двухканальный режим позволяет увеличить эффективную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. Для правильной работы режима модули следует установить в слоты, указанные в инструкции к вашей материнской плате (часто это слоты A2 и B2).
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение данного комплекта – фиксированная и не самая высокая для DDR4 частота 2400 МГц, что делает его не лучшим выбором для сборки высокопроизводительного игрового ПК, где важна максимальная частота и низкие тайминги. Перед покупкой критически важно проверить совместимость по поколению: ваша материнская плата должна поддерживать именно DDR4. Этот комплект оптимально подойдёт для сборки или апгрейда офисного, домашнего мультимедийного или бюджетного игрового ПК, где главными критериями являются достаточный объём, надёжность и отсутствие необходимости в тонкой настройке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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