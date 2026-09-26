Описание товара Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, с радиатором, черный, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является отличным выбором для модернизации ноутбука или компактного настольного ПК, где требуется повышение скорости отклика системы и многозадачности. Он оптимально подходит для пользователей, которые хотят улучшить производительность в повседневных задачах: работа с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями, не слишком требовательными играми и лёгким медиа-монтажом. Объёма 8 ГБ достаточно для комфортной работы, но для профессиональных задач, связанных с обработкой видео, 3D-моделированием или запуском современных игр на высоких настройках, стоит рассмотреть комплект из двух или четырёх таких модулей для увеличения общего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает высокую пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с предыдущими поколениями, обеспечивая хороший баланс производительности и энергоэффективности. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые компактные материнские платы. Важно помнить, что этот модуль физически несовместим со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 ГБ, что является распространённым и достаточным для большинства сценариев апгрейда ноутбука. Частота в 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что делает систему заметно отзывчивее при переключении между программами и загрузке уровней в играх. Для ноутбучных платформ, которые часто работают с памятью на более низких частотах, такой показатель является серьёзным улучшением, особенно если процессор и чипсет поддерживают этот режим.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL22, что указывает на латентность памяти. В связке с высокой частотой 3200 МГц это обеспечивает солидную пропускную способность для мобильной платформы. Рабочее напряжение соответствует стандарту DDR4. Модуль, как правило, поддерживает технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile) 2.0, что позволяет автоматически задействовать заявленную частоту 3200 МГц в совместимой системе простым выбором профиля в BIOS, избавляя от ручной настройки таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными ноутбучными платформами Intel (начиная с поколений, поддерживающих DDR4) и AMD, но критически важно убедиться, что ваш ноутбук имеет свободный слот SO-DIMM и что материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц. Некоторые ноутбуки могут работать с памятью только на штатных частотах (например, 2666 МГц или 2933 МГц), поэтому активация полной частоты 3200 МГц через XMP возможна не во всех моделях. Перед покупкой проверьте спецификации вашего устройства на максимально поддерживаемый объём и частоту.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён алюминиевым радиатором чёрного цвета из серии Viper Steel, который эффективно рассеивает тепло при продолжительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Конструкция радиатора оптимизирована под ограниченное пространство внутри ноутбука и не создаёт проблем с совместимостью. Подсветка отсутствует, что является типичным для ноутбучной памяти и соответствует её практической направленности.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в ноутбуках, поддерживающих двухканальный режим работы памяти, рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты. Двухканальный режим может значительно увеличить скорость работы системы в играх и ресурсоёмких приложениях по сравнению с одноканальным. Если вы планируете дальнейшее расширение, лучше сразу докупать модуль с точно такими же характеристиками (частота, тайминги, вольтаж и даже ревизия).

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение связано с форм-фактором SO-DIMM - эта память не подойдёт для обычного настольного ПК. Также имейте в виду, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима поддержка со стороны процессора и чипсета ноутбука, а также активация профиля XMP в BIOS, если такая опция доступна. При выборе ориентируйтесь прежде всего на совместимость с вашей моделью ноутбука, а затем на баланс частоты и объёма. Этот модуль - отличный выбор для быстрого и простого апгрейда старого или слабого ноутбука, но для сборки новой производительной мобильной рабочей станции или игровой системы стоит рассмотреть комплект из двух модулей суммарным объёмом 16 ГБ или более.