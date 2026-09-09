Тонер Картридж Kyocera TK-865C голубой (12000стр.) для Kyocera TASKalfa 250ci/300ci
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 250ci/300ci
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
12000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217571
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 250ci/300ci
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х17х17
Вес, кг.
1.11
Описание товара Тонер Картридж Kyocera TK-865C голубой (12000стр.) для Kyocera TASKalfa 250ci/300ci
Голубой картридж KYOCERA TK-865C — это надежное решение для лазерной печати, обеспечивающее яркий и насыщенный цвет. Разработанный специально для принтеров Kyocera TASKalfa 250ci, 300ci и их модификаций (Kyocera TASKalfa 250ci/300ci, Kyocera TASKalfa 250ci, Kyocera TASKalfa 300ci, TASKalfa 250ci 250), этот картридж обеспечивает стабильную и качественную печать в течение 12 000 страниц.
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 250ci/300ci
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Голубой картридж KYOCERA TK-865C — это надежное решение для лазерной печати, обеспечивающее яркий и насыщенный цвет. Разработанный специально для принтеров Kyocera TASKalfa 250ci, 300ci и их модификаций (Kyocera TASKalfa 250ci/300ci, Kyocera TASKalfa 250ci, Kyocera TASKalfa 300ci, TASKalfa 250ci 250), этот картридж обеспечивает стабильную и качественную печать в течение 12 000 страниц.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер Картридж Kyocera TK-865C голубой (12000стр.) для Kyocera TASKalfa 250ci/300ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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