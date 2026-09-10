Тонер-картридж Samsung MLT-D305L (SV049A)
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Характеристики
Описание товара Тонер-картридж Samsung MLT-D305L (SV049A)
Samsung обязуется соблюдать местные законы и нормативные требования, а также применять ко всем сотрудникам строгий глобальный кодекс деловой этики. Мы считаем, что этичное управление — это не только способ реагирования на быстрые изменения в глобальной бизнес-среде, но и инструмент для построения доверительных отношений с заинтересованными лицами, в том числе с клиентами, акционерами, сотрудниками, деловыми партнерами и представителями местных сообществ. Стремясь стать одной из самых этичных компаний в мире, Samsung продолжает обучать своих сотрудников и использовать системы мониторинга, применяя методы справедливого и прозрачного корпоративного управления. Samsung следует простой философии бизнеса: использовать человеческие и технологические ресурсы компании для создания товаров и услуг превосходящего качества, осуществляя тем самым свой вклад в улучшение состояния общества во всем мире. Именно поэтому Samsung придает очень большое значение персоналу и технологиям.
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