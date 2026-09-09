Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный
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Характеристики
Описание товара Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный
Бинокль Veber — это лёгкий и компактный помощник для наблюдений, который удобно брать с собой в любую поездку. Увеличение в 10 раз позволяет рассмотреть детали на большом расстоянии, а объективы 25 мм обеспечивают чёткую и яркую картинку даже при скромных размерах. Металлический корпус отличается прочностью, но общий вес всего 200 грамм — бинокль не утомит в длительных прогулках и не займёт много места в рюкзаке. Продуманная регулировка расстояния между зрачками делает модель удобной для пользователей с разным строением лица. Футляр в комплекте позволит легко хранить и транспортировать бинокль. Классический чёрный цвет корпуса подойдёт как для городских, так и для природных приключений.
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