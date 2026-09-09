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Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный

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Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 1
Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 2
Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 3
Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 4
Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 5
Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 6
Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 7
Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Цвет корпуса
черный
  • Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 1
  • Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 2
  • Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 3
  • Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 4
  • Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 5
  • Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 6
  • Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 7
  • Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 211060
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
263

Описание товара Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный

Бинокль Veber — это лёгкий и компактный помощник для наблюдений, который удобно брать с собой в любую поездку. Увеличение в 10 раз позволяет рассмотреть детали на большом расстоянии, а объективы 25 мм обеспечивают чёткую и яркую картинку даже при скромных размерах. Металлический корпус отличается прочностью, но общий вес всего 200 грамм — бинокль не утомит в длительных прогулках и не займёт много места в рюкзаке. Продуманная регулировка расстояния между зрачками делает модель удобной для пользователей с разным строением лица. Футляр в комплекте позволит легко хранить и транспортировать бинокль. Классический чёрный цвет корпуса подойдёт как для городских, так и для природных приключений.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Sport БН 10x25 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber — это лёгкий и компактный помощник для наблюдений, который удобно брать с собой в любую поездку. Увеличение в 10 раз позволяет рассмотреть детали на большом расстоянии, а объективы 25 мм обеспечивают чёткую и яркую картинку даже при скромных размерах. Металлический корпус отличается прочностью, но общий вес всего 200 грамм — бинокль не утомит в длительных прогулках и не займёт много места в рюкзаке. Продуманная регулировка расстояния между зрачками делает модель удобной для пользователей с разным строением лица. Футляр в комплекте позволит легко хранить и транспортировать бинокль. Классический чёрный цвет корпуса подойдёт как для городских, так и для природных приключений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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