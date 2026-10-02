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Солнцезащитные очки женские Polaroid 4062/S/X BLUE (201015PJP52MF) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки женские Polaroid 4062/S/X BLUE (201015PJP52MF)

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Солнцезащитные очки женские Polaroid 4062/S/X BLUE (201015PJP52MF)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
3 110 руб.  4 390 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 209000
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Polaroid 4062/S/X BLUE (201015PJP52MF)
3 110 руб. -29%
4 390 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
PJP/MF
Материал
пластик
Пол
женский, унисекс
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
фиолетово-синий
Цвет оправы
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х3
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки женские Polaroid 4062/S/X BLUE (201015PJP52MF)

Женские солнцезащитные очки Polaroid 4062/S/X BLUE сочетают современный дизайн и высокую функциональность. Модель квадратной формы в прочной ацетатной оправе синего цвета оснащена высококачественными фиолетово-синими линзами с поляризацией и зеркальным напылением. Они гарантируют стопроцентную защиту от ультрафиолета, устраняют слепящие блики и обеспечивают идеальную четкость изображения в яркую погоду.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Polaroid 4062/S/X BLUE (201015PJP52MF)




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
PJP/MF
Материал
пластик
Пол
женский, унисекс
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
фиолетово-синий
Цвет оправы
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Женские солнцезащитные очки Polaroid 4062/S/X BLUE сочетают современный дизайн и высокую функциональность. Модель квадратной формы в прочной ацетатной оправе синего цвета оснащена высококачественными фиолетово-синими линзами с поляризацией и зеркальным напылением. Они гарантируют стопроцентную защиту от ультрафиолета, устраняют слепящие блики и обеспечивают идеальную четкость изображения в яркую погоду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Polaroid 4062/S/X BLUE (201015PJP52MF) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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