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Солнцезащитные очки женские Calando AT8575 C1 Shining Black/Smoke (2000000040899) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки женские Calando AT8575 C1 Shining Black/Smoke (2000000040899)

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Солнцезащитные очки женские Calando AT8575 C1 Shining Black/Smoke (2000000040899)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693635
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Солнцезащитные очки женские Calando AT8575 C1 Shining Black/Smoke (2000000040899)
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CALANDO
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Calando AT8575 C1 Shining Black/Smoke (2000000040899)

CALANDO Солнцезащитные очки женские Calando AT8575 C1 Shining Black/Smoke (2000000040899)

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Calando AT8575 C1 Shining Black/Smoke (2000000040899)




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Характеристики
Бренд
CALANDO
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Италия
Описание
CALANDO Солнцезащитные очки женские Calando AT8575 C1 Shining Black/Smoke (2000000040899)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Calando AT8575 C1 Shining Black/Smoke (2000000040899) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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