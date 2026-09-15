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Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI)

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Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI) - фото 1
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
  • Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI) - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694478
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI)
3 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI)

Знаменитая компания Polaroid производит стильные и модные унисекс, мужские и женские солнцезащитные очки с поляризацией. Продукция бренда полароид пользуется популярностью, поскольку отличается высочайшим качеством. Компания Polaroid производит унисекс, мужские и женские солнечные очки с применением современных технологий. Унисекс, женские и мужские солнцезащитные очки имеют специальное антибликовое покрытие и защитные слои, которые предупреждают появление царапин на поверхности. Поляризационные очки солнцезащитные – это уникальная разработка компании, которая дополняет UF-фильтр и обеспечивает надежную защиту глаз от ультрафиолетовых лучей (уровень защиты UV-400). Очки солнцезащитные мужские, женские и унисекс бренд полароид выпускает в большом ассортименте. Можно выбрать «авиаторы», капельки, квадратные, прямоугольные, бабочки, стрекозы, круглые, панто, вайфареры, клабмастер, узкие, кошачий глаз, спортивные, классические или любые другие формы под любой образ. Все унисекс, женские и мужские солнцезащитные очки Polaroid отличаются современным дизайном. Бренду Полароид удается выпускать продукцию в соответствии с последними модными тенденциями. Купить солнечные очки Полароид (Polaroid), это отличный выбор! В женских, унисекс и мужских солнечных очках Polaroid используются линзы со сложной конструкцией, позволяющие полностью устранить слепящий блеск. Их основа — поляризационный световой фильтр. Он блокирует слепящие и создающие помехи горизонтальные световые волны, пропуская только полезные вертикальные

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI)




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Описание
Знаменитая компания Polaroid производит стильные и модные унисекс, мужские и женские солнцезащитные очки с поляризацией. Продукция бренда полароид пользуется популярностью, поскольку отличается высочайшим качеством. Компания Polaroid производит унисекс, мужские и женские солнечные очки с применением современных технологий. Унисекс, женские и мужские солнцезащитные очки имеют специальное антибликовое покрытие и защитные слои, которые предупреждают появление царапин на поверхности. Поляризационные очки солнцезащитные – это уникальная разработка компании, которая дополняет UF-фильтр и обеспечивает надежную защиту глаз от ультрафиолетовых лучей (уровень защиты UV-400). Очки солнцезащитные мужские, женские и унисекс бренд полароид выпускает в большом ассортименте. Можно выбрать «авиаторы», капельки, квадратные, прямоугольные, бабочки, стрекозы, круглые, панто, вайфареры, клабмастер, узкие, кошачий глаз, спортивные, классические или любые другие формы под любой образ. Все унисекс, женские и мужские солнцезащитные очки Polaroid отличаются современным дизайном. Бренду Полароид удается выпускать продукцию в соответствии с последними модными тенденциями. Купить солнечные очки Полароид (Polaroid), это отличный выбор! В женских, унисекс и мужских солнечных очках Polaroid используются линзы со сложной конструкцией, позволяющие полностью устранить слепящий блеск. Их основа — поляризационный световой фильтр. Он блокирует слепящие и создающие помехи горизонтальные световые волны, пропуская только полезные вертикальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI) - стоимость товара 3710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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