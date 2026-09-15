Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI)
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Характеристики
Описание товара Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI)
Знаменитая компания Polaroid производит стильные и модные унисекс, мужские и женские солнцезащитные очки с поляризацией. Продукция бренда полароид пользуется популярностью, поскольку отличается высочайшим качеством. Компания Polaroid производит унисекс, мужские и женские солнечные очки с применением современных технологий. Унисекс, женские и мужские солнцезащитные очки имеют специальное антибликовое покрытие и защитные слои, которые предупреждают появление царапин на поверхности. Поляризационные очки солнцезащитные – это уникальная разработка компании, которая дополняет UF-фильтр и обеспечивает надежную защиту глаз от ультрафиолетовых лучей (уровень защиты UV-400). Очки солнцезащитные мужские, женские и унисекс бренд полароид выпускает в большом ассортименте. Можно выбрать «авиаторы», капельки, квадратные, прямоугольные, бабочки, стрекозы, круглые, панто, вайфареры, клабмастер, узкие, кошачий глаз, спортивные, классические или любые другие формы под любой образ. Все унисекс, женские и мужские солнцезащитные очки Polaroid отличаются современным дизайном. Бренду Полароид удается выпускать продукцию в соответствии с последними модными тенденциями. Купить солнечные очки Полароид (Polaroid), это отличный выбор! В женских, унисекс и мужских солнечных очках Polaroid используются линзы со сложной конструкцией, позволяющие полностью устранить слепящий блеск. Их основа — поляризационный световой фильтр. Он блокирует слепящие и создающие помехи горизонтальные световые волны, пропуская только полезные вертикальные
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