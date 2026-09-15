Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4149/G/S/X GRN GRY PLD-2057148YW55M9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
В наличии
Код товара: 662759
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 210 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4149/G/S/X GRN GRY PLD-2057148YW55M9
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4149/G/S/X GRN GRY PLD-2057148YW55M9.
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Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4149/G/S/X GRN GRY PLD-2057148YW55M9.
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4149/G/S/X GRN GRY PLD-2057148YW55M9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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