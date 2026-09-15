Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165)
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Характеристики
Описание товара Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165)
Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165) Дизайнеры компании Safilo Group в течение многих лет наблюдали за развитием модных тенденций в сфере солнцезащитных очков и пришли к выводу, что наибольшим спросом среди современных модников будут пользоваться оправы в ретро стиле. Так появилась коллекция Calando, отсылающая к итальянскому колориту середины прошлого века. Кроме того, дизайнеры компании вдохновлялись и более ранними образцами очковой моды, так что в каталоге бренда можно найти модели с миниатюрными стеклами, которые больше похожи на произведения мастеров XVII-XVIII веков. Если вы ищете действительно неординарные солнцезащитные очки, которые не только подчеркнут вашу уникальную индивидуальность, но и помогут заявить о себе миру, обратитесь бренду Calando.
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