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Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9

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Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 1
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 2
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 3
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 4
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 5
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 6
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 7
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 8
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 9
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 10
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 11
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 12
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 4
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 5
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 6
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 7
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 8
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 9
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 10
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 11
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 12
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
3 600 руб.  7 690 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 616074
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9
3 600 руб. -53%
7 690 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер линз
53 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9

Квадратная, но с закругленными углами, винтажная форма этих женственных солнцезащитных очков изготовлена из пластика и поддерживается тонкими металлическими заушниками. Удобные наконечники имеют характерную деталь бренда — оригинальную резиновую радужную вставку — для обязательного прикосновения к стилю Polaroid.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер линз
53 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Квадратная, но с закругленными углами, винтажная форма этих женственных солнцезащитных очков изготовлена из пластика и поддерживается тонкими металлическими заушниками. Удобные наконечники имеют характерную деталь бренда — оригинальную резиновую радужную вставку — для обязательного прикосновения к стилю Polaroid.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S MUD PLD-20514079U53M9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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