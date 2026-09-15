Солнцезащитные очки GIGIBARCELONA NICOLE TORTOISE BROWN (00000006456-2)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-73%5 610 руб. 20 990 руб.
В наличии
Код товара: 526732
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 610 руб. -73%
20 990 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
GREEN
Цвет оправы
TORTOISE BROWN
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки GIGIBARCELONA NICOLE TORTOISE BROWN (00000006456-2)
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
GREEN
Цвет оправы
TORTOISE BROWN
Страна производитель
Испания
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Солнцезащитные очки GIGIBARCELONA NICOLE TORTOISE BROWN (00000006456-2) - стоимость товара 5610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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