Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV372 Shiny Black (2SZV372490700)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 600 руб.
В наличии
Код товара: 694620
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 600 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
700
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
49 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
23 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV372 Shiny Black (2SZV372490700)
ZADIG&VOLTAIRE Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV372 Shiny Black (2SZV372490700)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
700
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
49 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
23 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Франция
ZADIG&VOLTAIRE Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV372 Shiny Black (2SZV372490700)
Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV372 Shiny Black (2SZV372490700) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7600 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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