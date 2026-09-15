Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6210/S/X LILAC PLD-20633278955HE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб.
В наличии
Код товара: 662816
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 430 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
COPPER PZ
Цвет оправы
LILAC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6210/S/X LILAC PLD-20633278955HE
Polaroid Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6210/S/X LILAC PLD-20633278955HE
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
COPPER PZ
Цвет оправы
LILAC
Страна производитель
Китай
Polaroid Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6210/S/X LILAC PLD-20633278955HE
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6210/S/X LILAC PLD-20633278955HE - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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