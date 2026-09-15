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Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA)

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Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 1
Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 2
Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 3
Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
  • Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694210
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA)
8 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HUGO
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер линз
58 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
BROWN SHADED
Цвет оправы
GOLD ORANGE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA)

Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA)




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Характеристики
Бренд
HUGO
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер линз
58 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
BROWN SHADED
Цвет оправы
GOLD ORANGE
Страна производитель
Китай
Описание
Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8170 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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