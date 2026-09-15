Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб.
В наличии
Код товара: 694210
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер линз
58 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
BROWN SHADED
Цвет оправы
GOLD ORANGE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA)
Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью.
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер линз
58 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
BROWN SHADED
Цвет оправы
GOLD ORANGE
Страна производитель
Китай
Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью.
Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8170 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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