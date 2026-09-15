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Солнцезащитные очки женские DKNY DK543S SOFT TOKYO TORTOISE DKY-2DK5435516281 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки женские DKNY DK543S SOFT TOKYO TORTOISE DKY-2DK5435516281

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Солнцезащитные очки женские DKNY DK543S SOFT TOKYO TORTOISE DKY-2DK5435516281
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 570 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 662709
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки женские DKNY DK543S SOFT TOKYO TORTOISE DKY-2DK5435516281
8 570 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DKNY
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик, металл
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
BROWN
Цвет оправы
SOFT TOKYO TORTOISE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские DKNY DK543S SOFT TOKYO TORTOISE DKY-2DK5435516281

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские DKNY DK543S SOFT TOKYO TORTOISE DKY-2DK5435516281




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Характеристики
Бренд
DKNY
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик, металл
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
BROWN
Цвет оправы
SOFT TOKYO TORTOISE
Страна производитель
Китай
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские DKNY DK543S SOFT TOKYO TORTOISE DKY-2DK5435516281 - стоимость товара 8570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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