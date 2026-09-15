Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700)
Оригинальный товар
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Состояние товара:Витринный образец
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб.
В наличии
Код товара: 694611
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
700
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700)
Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) Культовый французский бренд с безупречной репутацией иировой известностью. Zadig&amp;Voltaire - это не просто аксессуар, статусный педмет для современной и уверенной в себе женщины. Бренд олицетворяет свободу, независимость и урбанистический стиль. Каждая модель - это микс высокой моды и практичности. Очки Zadig&amp;Voltaire - это безупречное качество, модный дизайн.
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Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
700
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Франция
Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) Культовый французский бренд с безупречной репутацией иировой известностью. Zadig&amp;Voltaire - это не просто аксессуар, статусный педмет для современной и уверенной в себе женщины. Бренд олицетворяет свободу, независимость и урбанистический стиль. Каждая модель - это микс высокой моды и практичности. Очки Zadig&amp;Voltaire - это безупречное качество, модный дизайн.
Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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