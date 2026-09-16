Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние, 733913
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%4 130 руб. 7 500 руб.
В наличии
Код товара: 733913
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 130 руб. -45%
7 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
700
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
52 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец, незначительные потёртости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация, салфетка для очков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
700
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
52 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Франция
Причина уценки: витринный образец, незначительные потёртости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация, салфетка для очков
Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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