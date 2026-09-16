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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 733913
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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние, 733913

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Уценка
Солнцезащитные очки женские Zadig&amp;Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки женские Zadig&amp;Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки женские Zadig&amp;Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки женские Zadig&amp;Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки женские Zadig&amp;Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Zadig&amp;Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Zadig&amp;Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Zadig&amp;Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
4 130 руб.  7 500 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733913
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние
4 130 руб. -45%
7 500 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZADIG&VOLTAIRE
Тип товара
Очки
Frame Color Code
700
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
52 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец, незначительные потёртости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация, салфетка для очков

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
ZADIG&VOLTAIRE
Тип товара
Очки
Frame Color Code
700
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
52 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Франция
Описание
Причина уценки: витринный образец, незначительные потёртости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация, салфетка для очков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2SZV368520700) хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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