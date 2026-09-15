Top.Mail.Ru
Солнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Солнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Солнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-73%
5 610 руб.  20 990 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 616226
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0
5 610 руб. -73%
20 990 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGIBARCELONA
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
черепаховый
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0

Солнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0 Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью и изысканностью.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GIGIBARCELONA
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
черепаховый
Страна производитель
Испания
Описание
Солнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0 Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью и изысканностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...