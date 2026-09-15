Солнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-73%5 610 руб. 20 990 руб.
В наличии
Код товара: 616226
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 610 руб. -73%
20 990 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
черепаховый
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0
Солнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0 Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью и изысканностью.
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Бренд
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
черепаховый
Страна производитель
Испания
Солнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0 Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью и изысканностью.
Солнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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