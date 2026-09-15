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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ANAELLE White Gold/Purple (3665807018015) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ANAELLE White Gold/Purple (3665807018015)

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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ANAELLE White Gold/Purple (3665807018015)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693566
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ANAELLE White Gold/Purple (3665807018015)
5 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nathalie Blanc
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик, металл
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
сиреневый
Цвет оправы
серебристый
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ANAELLE White Gold/Purple (3665807018015)

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ANAELLE White Gold/Purple (3665807018015)




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Характеристики
Бренд
Nathalie Blanc
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик, металл
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
сиреневый
Цвет оправы
серебристый
Страна производитель
Франция
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ANAELLE White Gold/Purple (3665807018015) - стоимость товара 5610 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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