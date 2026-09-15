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Солнцезащитные очки POLAROID 4095/S/X BLACK (20341180753WJ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки POLAROID 4095/S/X BLACK (20341180753WJ)

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Солнцезащитные очки POLAROID 4095/S/X BLACK (20341180753WJ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
4 600 руб.  9 950 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 526509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Солнцезащитные очки POLAROID 4095/S/X BLACK (20341180753WJ)
4 600 руб. -54%
9 950 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Поляризация
да
Размер линз
53 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
19 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки POLAROID 4095/S/X BLACK (20341180753WJ)

Солнцезащитные очки POLAROID PLD 4095/S/X, черный Polaroid – один из самых популярных оптических брендов в мире. Фактом своего рождения и последующего процветания марка обязана выдающемуся физику и промышленнику из американского штата Коннектикут Эдвину Герберту Лэнду (Edwin Herbert Land), на счету которого 535 патентов на различные изобретения.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки POLAROID 4095/S/X BLACK (20341180753WJ)




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Поляризация
да
Размер линз
53 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
19 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Солнцезащитные очки POLAROID PLD 4095/S/X, черный Polaroid – один из самых популярных оптических брендов в мире. Фактом своего рождения и последующего процветания марка обязана выдающемуся физику и промышленнику из американского штата Коннектикут Эдвину Герберту Лэнду (Edwin Herbert Land), на счету которого 535 патентов на различные изобретения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки POLAROID 4095/S/X BLACK (20341180753WJ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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