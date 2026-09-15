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Солнцезащитные очки Женские CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWNCDO-2000000026299 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки Женские CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWNCDO-2000000026299

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Солнцезащитные очки Женские CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWNCDO-2000000026299
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597503
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки Женские CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWNCDO-2000000026299
3 320 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CALANDO
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки Женские CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWNCDO-2000000026299

Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью и изысканностью.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Женские CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWNCDO-2000000026299




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Характеристики
Бренд
CALANDO
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Страна производитель
Китай
Описание
Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью и изысканностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Женские CALANDO AT8417 C3 BROWN/BROWNCDO-2000000026299 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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