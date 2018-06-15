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Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка

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Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 1
Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 2
Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 3
Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 4
Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 5
Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 6
Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 7
Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 8
Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.06.2018
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
ARISE
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 1
  • Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 2
  • Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 3
  • Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 4
  • Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 5
  • Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 6
  • Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 7
  • Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 8
  • Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192195
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.06.2018
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
ARISE
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка

Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.06.2018
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
ARISE
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Sepultura - Arise (0603497862887) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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