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Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 1
Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 2
Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 3
Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 4
Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 5
Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 6
Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 7
Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 8
Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 9
Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 10
Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 1
  • Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 2
  • Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 3
  • Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 4
  • Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 5
  • Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 6
  • Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 7
  • Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 8
  • Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 9
  • Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 10
  • Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 184825
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Коллекция COLLINS, PHIL
filter_none Товар входит в коллекцию COLLINS, PHIL

Коллекция COLLINS, PHIL


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497860272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
In the Air Tonight, I Missed Again, You Can't Hurry Love, Against All Odds, Easy Lover, Sussudio, One More Night, Separate Lives, A Groovy Kind of Love, Another Day in Paradise, I Wish It Would Rain Down, Something Happened on the Way to Heaven, Do You Remember?, Both of the Story, Dance into the Light, True Colours, Can't Stop Loving You, (Love is Like A) Heatwave
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка

Track List

A1In The Air Tonight5:35
A2I Missed Again3:44
A3You Can't Hurry Love2:54
A4Against All Odds3:26
A5Easy Lover5:03
B1Sussudio4:23
B2One More Night4:48
B3Separate Lives4:08
B4A Groovy Kind Of Love3:30
B5Two Hearts3:24
C1Another Day In Paradise5:23
C2I Wish It Would Rain Down5:28
C3Something Happened On The Way To Heaven4:51
C4Do You Remember?4:36
D1Both Sides Of The Story6:42
D2Dance Into The Light4:23
D3True Colors4:34
D4Can't Stop Loving You4:16
D5(Love Is Like A) Heatwave2:52



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка

06.05.2023
Алексей

Достоинства:
Все хиты в одном альбоме.

Недостатки:
Нет антистатических пакетов.

Комментарий:
Качественная полиграфия, неплохой звук, основные хиты сольного периода присутствуют. Имеются небольшие нарекания в качестве изготовления. В целом- неплохо.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497860272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
In the Air Tonight, I Missed Again, You Can't Hurry Love, Against All Odds, Easy Lover, Sussudio, One More Night, Separate Lives, A Groovy Kind of Love, Another Day in Paradise, I Wish It Would Rain Down, Something Happened on the Way to Heaven, Do You Remember?, Both of the Story, Dance into the Light, True Colours, Can't Stop Loving You, (Love is Like A) Heatwave
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1In The Air Tonight5:35
A2I Missed Again3:44
A3You Can't Hurry Love2:54
A4Against All Odds3:26
A5Easy Lover5:03
B1Sussudio4:23
B2One More Night4:48
B3Separate Lives4:08
B4A Groovy Kind Of Love3:30
B5Two Hearts3:24
C1Another Day In Paradise5:23
C2I Wish It Would Rain Down5:28
C3Something Happened On The Way To Heaven4:51
C4Do You Remember?4:36
D1Both Sides Of The Story6:42
D2Dance Into The Light4:23
D3True Colors4:34
D4Can't Stop Loving You4:16
D5(Love Is Like A) Heatwave2:52


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.05.2023
Алексей

Достоинства:
Все хиты в одном альбоме.

Недостатки:
Нет антистатических пакетов.

Комментарий:
Качественная полиграфия, неплохой звук, основные хиты сольного периода присутствуют. Имеются небольшие нарекания в качестве изготовления. В целом- неплохо.


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