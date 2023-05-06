Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184825
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COLLINS, PHIL
Коллекция COLLINS, PHIL
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPhil Collins - Hello, I Must Be Going! (0081227952099) виниловая...
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитPhil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) винилова...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497860272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
In the Air Tonight, I Missed Again, You Can't Hurry Love, Against All Odds, Easy Lover, Sussudio, One More Night, Separate Lives, A Groovy Kind of Love, Another Day in Paradise, I Wish It Would Rain Down, Something Happened on the Way to Heaven, Do You Remember?, Both of the Story, Dance into the Light, True Colours, Can't Stop Loving You, (Love is Like A) Heatwave
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка
Track List
|A1
|In The Air Tonight
|5:35
|A2
|I Missed Again
|3:44
|A3
|You Can't Hurry Love
|2:54
|A4
|Against All Odds
|3:26
|A5
|Easy Lover
|5:03
|B1
|Sussudio
|4:23
|B2
|One More Night
|4:48
|B3
|Separate Lives
|4:08
|B4
|A Groovy Kind Of Love
|3:30
|B5
|Two Hearts
|3:24
|C1
|Another Day In Paradise
|5:23
|C2
|I Wish It Would Rain Down
|5:28
|C3
|Something Happened On The Way To Heaven
|4:51
|C4
|Do You Remember?
|4:36
|D1
|Both Sides Of The Story
|6:42
|D2
|Dance Into The Light
|4:23
|D3
|True Colors
|4:34
|D4
|Can't Stop Loving You
|4:16
|D5
|(Love Is Like A) Heatwave
|2:52
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в Сплит0602438773374, Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes винил...
-
В наличииЦена 4 450 руб.1113 руб. в СплитZaz - Zaz (Blue) (5021732656278) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитCher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитРада & Терновник - Снывидения (Limited, Numbered) (4680068805760...
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитSkaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитManeskin - Teatro D'Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитSia - Reasonable Woman (Violet) (0075678609947) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитSia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитDepeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (0889853370412) винил...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитEmigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитPitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитDua Lipa - Radical Optimism (Red) (5054197960567) виниловая плас...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497860272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
In the Air Tonight, I Missed Again, You Can't Hurry Love, Against All Odds, Easy Lover, Sussudio, One More Night, Separate Lives, A Groovy Kind of Love, Another Day in Paradise, I Wish It Would Rain Down, Something Happened on the Way to Heaven, Do You Remember?, Both of the Story, Dance into the Light, True Colours, Can't Stop Loving You, (Love is Like A) Heatwave
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|In The Air Tonight
|5:35
|A2
|I Missed Again
|3:44
|A3
|You Can't Hurry Love
|2:54
|A4
|Against All Odds
|3:26
|A5
|Easy Lover
|5:03
|B1
|Sussudio
|4:23
|B2
|One More Night
|4:48
|B3
|Separate Lives
|4:08
|B4
|A Groovy Kind Of Love
|3:30
|B5
|Two Hearts
|3:24
|C1
|Another Day In Paradise
|5:23
|C2
|I Wish It Would Rain Down
|5:28
|C3
|Something Happened On The Way To Heaven
|4:51
|C4
|Do You Remember?
|4:36
|D1
|Both Sides Of The Story
|6:42
|D2
|Dance Into The Light
|4:23
|D3
|True Colors
|4:34
|D4
|Can't Stop Loving You
|4:16
|D5
|(Love Is Like A) Heatwave
|2:52
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Достоинства:
Все хиты в одном альбоме.
Недостатки:
Нет антистатических пакетов.
Комментарий:
Качественная полиграфия, неплохой звук, основные хиты сольного периода присутствуют. Имеются небольшие нарекания в качестве изготовления. В целом- неплохо.
Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка
Достоинства:
Все хиты в одном альбоме.
Недостатки:
Нет антистатических пакетов.
Комментарий:
Качественная полиграфия, неплохой звук, основные хиты сольного периода присутствуют. Имеются небольшие нарекания в качестве изготовления. В целом- неплохо.