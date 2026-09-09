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Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0

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Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 - фото 1
Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 - фото 2
Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 - фото 3
Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 - фото 4
Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 - фото 5
Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 - фото 6
Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
красный
  • Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 - фото 1
  • Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 - фото 2
  • Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 - фото 3
  • Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 - фото 4
  • Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 - фото 5
  • Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 - фото 6
  • Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181786
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
красный
Точность, мм/м
0.5
Угол самовыравнивания, град
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х9
Вес, кг.
1

Описание товара Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0

Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0 предназначен для строительных и ремонтных работ. Он имеет три рабочих режима, в которых излучается до трех лазерных линий - лазерный крест спереди и вертикальная линия под углом 90° (режим перекрестных линий), а также раздельные горизонтальная и вертикальная линии в двух остальных режимах. Прибор имеет компактную и надежную конструкцию, обеспечивающую большую мобильность и долгий срок службы. Класс защиты корпуса от проникновения влаги и пыли составляет IP54.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир Bosch GLL 3 X Professional 0.601.063.CJ0




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
красный
Точность, мм/м
0.5
Угол самовыравнивания, град
4
Страна производитель
Китай
Описание
Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0 предназначен для строительных и ремонтных работ. Он имеет три рабочих режима, в которых излучается до трех лазерных линий - лазерный крест спереди и вертикальная линия под углом 90° (режим перекрестных линий), а также раздельные горизонтальная и вертикальная линии в двух остальных режимах. Прибор имеет компактную и надежную конструкцию, обеспечивающую большую мобильность и долгий срок службы. Класс защиты корпуса от проникновения влаги и пыли составляет IP54.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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