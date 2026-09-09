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Мобильный телефон BQ 1851 Respect Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1851 Respect Red

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Мобильный телефон BQ 1851 Respect Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 1851 Respect Red - фото 2
Мобильный телефон BQ 1851 Respect Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1851 Respect Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1851 Respect Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1851 Respect Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 177710
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
16
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
55x112.6x14.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 1851 Respect Red

Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит функциональность и долговечность. Этот мобильный телефон оснащен всем необходимым для ежедневной связи. Телефон поддерживает подключение по Bluetooth, что позволяет легко синхронизировать его с другими устройствами. Вес устройства составляет всего 0,089 кг, что делает его чрезвычайно легким и удобным для переноски. Диагональ экрана составляет 1,77 дюйма, с разрешением 160x128 пикселей, что обеспечивает четкость отображения информации. Камера позволяет сохранять важные моменты, а поддержка двух SIM-карт дает возможность использовать несколько телефонных номеров одновременно. С емкостью аккумулятора 1000 мА·ч, телефон BQ обеспечивает продолжительную работу без частой подзарядки. Устройство не имеет влагозащищенного и ударопрочного корпуса, но это компенсируется его простотой и надежностью. Также отсутствует поддержка GPS/Глонасс и беспроводной зарядки. Этот телефон отлично подойдет для тех пользователей, которые нуждаются в надежном инструменте для связи без лишних функций и сложностей.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1851 Respect Red




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Развернуть
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
16
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
55x112.6x14.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит функциональность и долговечность. Этот мобильный телефон оснащен всем необходимым для ежедневной связи. Телефон поддерживает подключение по Bluetooth, что позволяет легко синхронизировать его с другими устройствами. Вес устройства составляет всего 0,089 кг, что делает его чрезвычайно легким и удобным для переноски. Диагональ экрана составляет 1,77 дюйма, с разрешением 160x128 пикселей, что обеспечивает четкость отображения информации. Камера позволяет сохранять важные моменты, а поддержка двух SIM-карт дает возможность использовать несколько телефонных номеров одновременно. С емкостью аккумулятора 1000 мА·ч, телефон BQ обеспечивает продолжительную работу без частой подзарядки. Устройство не имеет влагозащищенного и ударопрочного корпуса, но это компенсируется его простотой и надежностью. Также отсутствует поддержка GPS/Глонасс и беспроводной зарядки. Этот телефон отлично подойдет для тех пользователей, которые нуждаются в надежном инструменте для связи без лишних функций и сложностей.
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Отзывы


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