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Портативная акустика Logitech Z207 (Black) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Logitech Z207 (Black)

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Портативная акустика Logitech Z207 (Black) - фото 1
Портативная акустика Logitech Z207 (Black) - фото 2
Портативная акустика Logitech Z207 (Black) - фото 3
Портативная акустика Logitech Z207 (Black) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
10
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Logitech Z207 (Black) - фото 1
  • Портативная акустика Logitech Z207 (Black) - фото 2
  • Портативная акустика Logitech Z207 (Black) - фото 3
  • Портативная акустика Logitech Z207 (Black) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158977
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v4.1
USB
нет
Габаритные размеры
90x241x124 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х12
Вес, кг.
1.34

Описание товара Портативная акустика Logitech Z207 (Black)

Портативная акустика LOGITECH сочетает в себе стильный дизайн и высокое качество звучания, что делает её идеальным выбором для любителей музыки и активного отдыха. С компактным весом всего 0,99 кг, она легко переносится и позволяет наслаждаться музыкой везде, где бы вы ни находились. Эта модель оснащена одним полосовым акустическим каналом и двумя мощными динамиками, что обеспечивает чистый и насыщенный звук в формате 2.0. С общей мощностью 10 Вт, акустика гарантирует громкое и качественное воспроизведение любимых треков. Для удобства пользователей предусмотрена возможность беспроводного подключения через Bluetooth версии 4.1, что позволяет избавиться от лишних проводов и управлять воспроизведением музыки прямо с вашего смартфона или планшета. Питание устройства осуществляется от сети, что обеспечивает стабильность в работе при долгих прослушиваниях. Корпус колонки выполнен из прочного пластика и реализован в элегантном черном цвете, который легко вписывается в любой интерьер. Отсутствие дисплея делает управление интуитивно простым и удобным. Произведенная в Китае, портативная акустика LOGITECH сочетает в себе надежность и передовые технологии, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит качество и мобильность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Портативная акустика Logitech Z207 (Black)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v4.1
USB
нет
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Габаритные размеры
90x241x124 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика LOGITECH сочетает в себе стильный дизайн и высокое качество звучания, что делает её идеальным выбором для любителей музыки и активного отдыха. С компактным весом всего 0,99 кг, она легко переносится и позволяет наслаждаться музыкой везде, где бы вы ни находились. Эта модель оснащена одним полосовым акустическим каналом и двумя мощными динамиками, что обеспечивает чистый и насыщенный звук в формате 2.0. С общей мощностью 10 Вт, акустика гарантирует громкое и качественное воспроизведение любимых треков. Для удобства пользователей предусмотрена возможность беспроводного подключения через Bluetooth версии 4.1, что позволяет избавиться от лишних проводов и управлять воспроизведением музыки прямо с вашего смартфона или планшета. Питание устройства осуществляется от сети, что обеспечивает стабильность в работе при долгих прослушиваниях. Корпус колонки выполнен из прочного пластика и реализован в элегантном черном цвете, который легко вписывается в любой интерьер. Отсутствие дисплея делает управление интуитивно простым и удобным. Произведенная в Китае, портативная акустика LOGITECH сочетает в себе надежность и передовые технологии, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит качество и мобильность в одном устройстве.
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Отзывы


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