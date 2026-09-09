Портативная акустика Logitech Z207 (Black)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Logitech Z207 (Black)
Портативная акустика LOGITECH сочетает в себе стильный дизайн и высокое качество звучания, что делает её идеальным выбором для любителей музыки и активного отдыха. С компактным весом всего 0,99 кг, она легко переносится и позволяет наслаждаться музыкой везде, где бы вы ни находились. Эта модель оснащена одним полосовым акустическим каналом и двумя мощными динамиками, что обеспечивает чистый и насыщенный звук в формате 2.0. С общей мощностью 10 Вт, акустика гарантирует громкое и качественное воспроизведение любимых треков. Для удобства пользователей предусмотрена возможность беспроводного подключения через Bluetooth версии 4.1, что позволяет избавиться от лишних проводов и управлять воспроизведением музыки прямо с вашего смартфона или планшета. Питание устройства осуществляется от сети, что обеспечивает стабильность в работе при долгих прослушиваниях. Корпус колонки выполнен из прочного пластика и реализован в элегантном черном цвете, который легко вписывается в любой интерьер. Отсутствие дисплея делает управление интуитивно простым и удобным. Произведенная в Китае, портативная акустика LOGITECH сочетает в себе надежность и передовые технологии, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит качество и мобильность в одном устройстве.
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