Мышь Logitech M705 Silver-Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M705 Silver-Black USB
Мышь беспроводная Logitech Marathon M705 произведена из матового пластика. Представленная модель оформлена в темно-синей расцветке с черными элементами. По форме и особенностям конструкции такая мышка подойдет для правой руки. Габариты модели составляют 70х40х109 мм. Мышь беспроводная Logitech Marathon M705 оснащена 8 кнопками. В представленной модели предусмотрен режим сверхбыстрой прокрутки, а также кнопки переключения между приложениями. Разрешение оптического лазерного сенсора составляет 1000 dpi. Беспроводная связь действует на расстоянии до 10 метров. В автономном режиме мышка может работать до 1080 дней. В комплектацию входят батарейки и приемник Logitech Unifying.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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