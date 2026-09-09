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Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм)

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Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 1
Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 2
Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 3
Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 4
Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 5
Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 6
Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 7
Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
150
Индикатор заряда
нет
  • Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 1
  • Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 2
  • Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 3
  • Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 4
  • Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 5
  • Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 6
  • Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 7
  • Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
2 870 руб.  4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 154013
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Характеристики

Бренд
Вымпел
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
зарядное устройство, документация, упаковка
Особенности
возможность использования в качестве многоцелевого источника питания
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
150
Индикатор заряда
нет
Фонарик
нет
Чехол
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
22х16х9
Вес, г.
885

Описание товара Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм)

Зарядное устройство Вымпел-30 предназначено для заряда 12 В аккумуляторных батарей любого типа и ёмкости. Заряд АКБ осуществляется как в автоматическом, так и в ручном режиме с возможностью регулировки силы тока. Вымпел-30 заряжает полностью разряженную (до нуля) аккумуляторную батарею. ЗУ имеет защиту от перегрева и переполюсовки.

Видео:

Видеообзор на Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм)

Видеообзор Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм)

Отзывы о товаре Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм)




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Характеристики
Бренд
Вымпел
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
зарядное устройство, документация, упаковка
Особенности
возможность использования в качестве многоцелевого источника питания
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
150
Индикатор заряда
нет
Фонарик
нет
Чехол
нет
Страна производитель
Россия
Описание
Зарядное устройство Вымпел-30 предназначено для заряда 12 В аккумуляторных батарей любого типа и ёмкости. Заряд АКБ осуществляется как в автоматическом, так и в ручном режиме с возможностью регулировки силы тока. Вымпел-30 заряжает полностью разряженную (до нуля) аккумуляторную батарею. ЗУ имеет защиту от перегрева и переполюсовки.

Видео:

Видеообзор на Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм)

Видеообзор Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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