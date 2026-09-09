Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
150
Индикатор заряда
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%2 870 руб. 4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 154013
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
зарядное устройство, документация, упаковка
Особенности
возможность использования в качестве многоцелевого источника питания
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
150
Индикатор заряда
нет
Фонарик
нет
Чехол
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
22х16х9
Вес, г.
885
Описание товара Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм)
Зарядное устройство Вымпел-30 предназначено для заряда 12 В аккумуляторных батарей любого типа и ёмкости. Заряд АКБ осуществляется как в автоматическом, так и в ручном режиме с возможностью регулировки силы тока. Вымпел-30 заряжает полностью разряженную (до нуля) аккумуляторную батарею. ЗУ имеет защиту от перегрева и переполюсовки.
Видео:
Видеообзор на Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм)
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Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
зарядное устройство, документация, упаковка
Особенности
возможность использования в качестве многоцелевого источника питания
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
150
Индикатор заряда
нет
Фонарик
нет
Чехол
нет
Страна производитель
Россия
Зарядное устройство Вымпел-30 предназначено для заряда 12 В аккумуляторных батарей любого типа и ёмкости. Заряд АКБ осуществляется как в автоматическом, так и в ручном режиме с возможностью регулировки силы тока. Вымпел-30 заряжает полностью разряженную (до нуля) аккумуляторную батарею. ЗУ имеет защиту от перегрева и переполюсовки.
Видео:
Видеообзор на Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм)
Зарядное устройство Вымпел-30 (автомат,0-20А, 14.8/16/19 В, стрел.амперм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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