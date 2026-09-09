Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Емкость, Ач
13
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
13
Максимальный ток запуска, А
800
Индикатор заряда
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%10 060 руб. 11 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323630
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Высота, см
17.5
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч (диапазон)
до 100
Максимальный ток пуска, А (диапазон)
от 100 до 1000
Пусковой ток
800 А
Ширина, см
3.6
Комплектация
устройство CARKU PRO-10, сетевой адаптер для зарядки устройства от 220в, интеллектуальные пусковые провода с зажимами для подключения к автоаккумулятору, адаптер автоприкуривателя типа «мама» для подключения приборов 12в, кабель USB / USB Type-C, кабель USB Type-C / USB Type-C, инструкция по эксплуатации на русском языке, сумка для переноски и хранения комплекта.
Особенности
4-ячеечная структура встроенной батареи, наличие выхода USB QuickCharge для ускоренной зарядки мобильной электроники, наличие порта USB Type-C 15W, функционирующего в режиме вход/выход, более мощный выход для питания автоприборов — 15в/10а, ащита от неправильного подключения полярности, от короткого замыкания, перезаряда и переразряда, защита от обратного тока после запуска транспортного средства.
Емкость, Ач
13
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
13
Максимальный ток запуска, А
800
Индикатор заряда
да
Разъемы
USB
Фонарик
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х6
Вес, кг.
1.12
Описание товара Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-10
Младший представитель новой, продвинутой линейки портативных пусковых устройств бренда CARKU. Линейка PRO отличается значительно улучшенными пусковыми характеристиками и более широкими возможностями для зарядки и питания различных мобильных устройств.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Высота, см
17.5
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч (диапазон)
до 100
Максимальный ток пуска, А (диапазон)
от 100 до 1000
Пусковой ток
800 А
Ширина, см
3.6
Комплектация
устройство CARKU PRO-10, сетевой адаптер для зарядки устройства от 220в, интеллектуальные пусковые провода с зажимами для подключения к автоаккумулятору, адаптер автоприкуривателя типа «мама» для подключения приборов 12в, кабель USB / USB Type-C, кабель USB Type-C / USB Type-C, инструкция по эксплуатации на русском языке, сумка для переноски и хранения комплекта.
Особенности
4-ячеечная структура встроенной батареи, наличие выхода USB QuickCharge для ускоренной зарядки мобильной электроники, наличие порта USB Type-C 15W, функционирующего в режиме вход/выход, более мощный выход для питания автоприборов — 15в/10а, ащита от неправильного подключения полярности, от короткого замыкания, перезаряда и переразряда, защита от обратного тока после запуска транспортного средства.
Емкость, Ач
13
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
13
Максимальный ток запуска, А
800
Развернуть
Индикатор заряда
да
Разъемы
USB
Фонарик
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Младший представитель новой, продвинутой линейки портативных пусковых устройств бренда CARKU. Линейка PRO отличается значительно улучшенными пусковыми характеристиками и более широкими возможностями для зарядки и питания различных мобильных устройств.
Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-10