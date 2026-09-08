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Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый

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Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый - фото 2
Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый - фото 3
Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый - фото 4
Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый - фото 5
Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый - фото 1
  • Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый - фото 2
  • Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый - фото 3
  • Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый - фото 4
  • Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый - фото 5
  • Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 147880
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
сменные амбушюры 3 шт
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.1
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х6х3
Вес, г.
50

Описание товара Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый

Наушники Panasonic - это высококачественные проводные устройства, которые обеспечат вам отличное звучание и комфорт при использовании. Эти белые вкладыши идеально подходят как для повседневного использования, так и для активного отдыха. Особенности и характеристики: - Длина кабеля составляет 1,1 метра, что обеспечивает удобство в повседневном использовании и свободу движений. - Тип подключения: проводное, что гарантирует стабильную передачу звука без задержек и искажений. - Наушники оснащены стандартным разъёмом jack 3.5 mm, что позволяет подключать их к большинству устройств, таких как смартфоны, планшеты и компьютеры. - Сопротивление составляет 16?, обеспечивая качественное звучание даже на малой громкости. - Легкие и компактные вкладыши удобно размещаются в ушной раковине, обеспечивая комфорт при длительном ношении. Отсутствие системы активного шумоподавления компенсируется плотной посадкой вкладышей, что помогает минимизировать внешние шумы и позволяет вам полностью погрузиться в мир звука. Эти наушники изготовлены компанией Panasonic в Китае, что гарантирует высокое качество сборки и надежность использования. Независимо от того, слушаете ли вы музыку, аудиокниги или подкасты, наушники Panasonic станут вашим надежным спутником.

Отзывы о товаре Наушники Panasonic RP-HJE118GUS серый




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
сменные амбушюры 3 шт
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.1
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Panasonic - это высококачественные проводные устройства, которые обеспечат вам отличное звучание и комфорт при использовании. Эти белые вкладыши идеально подходят как для повседневного использования, так и для активного отдыха. Особенности и характеристики: - Длина кабеля составляет 1,1 метра, что обеспечивает удобство в повседневном использовании и свободу движений. - Тип подключения: проводное, что гарантирует стабильную передачу звука без задержек и искажений. - Наушники оснащены стандартным разъёмом jack 3.5 mm, что позволяет подключать их к большинству устройств, таких как смартфоны, планшеты и компьютеры. - Сопротивление составляет 16?, обеспечивая качественное звучание даже на малой громкости. - Легкие и компактные вкладыши удобно размещаются в ушной раковине, обеспечивая комфорт при длительном ношении. Отсутствие системы активного шумоподавления компенсируется плотной посадкой вкладышей, что помогает минимизировать внешние шумы и позволяет вам полностью погрузиться в мир звука. Эти наушники изготовлены компанией Panasonic в Китае, что гарантирует высокое качество сборки и надежность использования. Независимо от того, слушаете ли вы музыку, аудиокниги или подкасты, наушники Panasonic станут вашим надежным спутником.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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