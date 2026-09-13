Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White
Фирменный звук и комфорт от Xiaomi Наслаждайтесь безупречным качеством звука с мощными насыщенными басами, чистым и мелодичным звучанием среднего и высокого диапазона. Проводные наушники – вкладыши Xiaomi с укрупненными динамиками с точными настройками позволяют целый день слушать музыку и общаться без ограничений. Встроенный HD-микрофон с шумоподавлением гарантирует кристально-чистые звонки. Универсальное подключение через порт Type-C обеспечивает широкую совместимость и качественную передачу звука без искажений. Подключение plug-and-play Никаких сложных установок и подключений. Все, что вам нужно для подключения наушников - свободный порт Type-C. Проводное подключение отличается высококачественной передачей звука с нулевыми задержками. Кроме того, проводные наушники не нуждаются в подзарядке и всегда готовы к работе. Превосходное звучание Укрупненные динамики диаметром 12.4 мм с оптимизированными внутренними акустическими камерами и профессиональными настройками воспроизводят музыку, игровой или мультимедийный звук с высокой четкостью и детализацией и охватывают широкий диапазон частот. Разговоры с шумоподавлением Цифровой микрофон с шумоподавлением минимизирует влияние окружающих шумов и значительно повышает четкость вашего голоса, позволяя вам совершать звонки в формате HD в любом месте. Эргономичный дизайн Проводные наушники-вкладыши Xiaomi удобно располагаются в ушах, не оказывая давления. Благодаря усовершенствованной форме, легкому весу и мягким силиконовым амбушюрам вам обеспечена комфортная посадка и качественное пассивное шумоподавление для полного погружения в музыку. Удобное управление Три кнопки на пульте управления держат под контролем все функции наушников Xiaomi. Увеличить или уменьшить громкость, принять звонок или перемотать трек можно простым нажатием на кнопку. Надежность и долговечность Кабель наушников оптимальной длины заключен в прочную и гибкую оболочку из ТЭП и защищен от растяжений, спутывания и разрывов, обеспечивая длительный срок работы девайса. Благодаря защите корпуса по стандарту IP54 наушники не боятся пыли, капель пота и брызг воды, поэтому вы можете свободно пользоваться ими на тренировке или на улице в любую погоду.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитНаушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитНaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитНаушники RITMIX RH-544 Beige, 3.5мм, 2м (80004248)
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитНаушники Defender Twins 639 (63639)
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНаушники Defender Gryphon HN-750 BLACK
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитНаушники Defender Warhead G-160 Black (64113)
-
В наличииЦена 680 руб. 1 990 руб.170 руб. в СплитНаушники Defender Warhead G-160 черный+синий
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100)
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитНаушники Nakamichi NM-CE200, золотистый
-
В наличииЦена 740 руб. 1 390 руб.185 руб. в СплитНаушники SVEN AP-680MV
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642)
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White