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Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White

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Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 1
Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 2
Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 3
Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 4
Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 5
Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 6
Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 7
Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 8
Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 9
Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 10
Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 1
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 2
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 3
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 4
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 5
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 6
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 7
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 8
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 9
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 10
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705828
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
комплект сменных амбушюр (2 шт.)
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.25
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White

Фирменный звук и комфорт от Xiaomi Наслаждайтесь безупречным качеством звука с мощными насыщенными басами, чистым и мелодичным звучанием среднего и высокого диапазона. Проводные наушники – вкладыши Xiaomi с укрупненными динамиками с точными настройками позволяют целый день слушать музыку и общаться без ограничений. Встроенный HD-микрофон с шумоподавлением гарантирует кристально-чистые звонки. Универсальное подключение через порт Type-C обеспечивает широкую совместимость и качественную передачу звука без искажений. Подключение plug-and-play Никаких сложных установок и подключений. Все, что вам нужно для подключения наушников - свободный порт Type-C. Проводное подключение отличается высококачественной передачей звука с нулевыми задержками. Кроме того, проводные наушники не нуждаются в подзарядке и всегда готовы к работе. Превосходное звучание Укрупненные динамики диаметром 12.4 мм с оптимизированными внутренними акустическими камерами и профессиональными настройками воспроизводят музыку, игровой или мультимедийный звук с высокой четкостью и детализацией и охватывают широкий диапазон частот. Разговоры с шумоподавлением Цифровой микрофон с шумоподавлением минимизирует влияние окружающих шумов и значительно повышает четкость вашего голоса, позволяя вам совершать звонки в формате HD в любом месте. Эргономичный дизайн Проводные наушники-вкладыши Xiaomi удобно располагаются в ушах, не оказывая давления. Благодаря усовершенствованной форме, легкому весу и мягким силиконовым амбушюрам вам обеспечена комфортная посадка и качественное пассивное шумоподавление для полного погружения в музыку. Удобное управление Три кнопки на пульте управления держат под контролем все функции наушников Xiaomi. Увеличить или уменьшить громкость, принять звонок или перемотать трек можно простым нажатием на кнопку. Надежность и долговечность Кабель наушников оптимальной длины заключен в прочную и гибкую оболочку из ТЭП и защищен от растяжений, спутывания и разрывов, обеспечивая длительный срок работы девайса. Благодаря защите корпуса по стандарту IP54 наушники не боятся пыли, капель пота и брызг воды, поэтому вы можете свободно пользоваться ими на тренировке или на улице в любую погоду.

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
комплект сменных амбушюр (2 шт.)
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.25
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Описание
Фирменный звук и комфорт от Xiaomi Наслаждайтесь безупречным качеством звука с мощными насыщенными басами, чистым и мелодичным звучанием среднего и высокого диапазона. Проводные наушники – вкладыши Xiaomi с укрупненными динамиками с точными настройками позволяют целый день слушать музыку и общаться без ограничений. Встроенный HD-микрофон с шумоподавлением гарантирует кристально-чистые звонки. Универсальное подключение через порт Type-C обеспечивает широкую совместимость и качественную передачу звука без искажений. Подключение plug-and-play Никаких сложных установок и подключений. Все, что вам нужно для подключения наушников - свободный порт Type-C. Проводное подключение отличается высококачественной передачей звука с нулевыми задержками. Кроме того, проводные наушники не нуждаются в подзарядке и всегда готовы к работе. Превосходное звучание Укрупненные динамики диаметром 12.4 мм с оптимизированными внутренними акустическими камерами и профессиональными настройками воспроизводят музыку, игровой или мультимедийный звук с высокой четкостью и детализацией и охватывают широкий диапазон частот. Разговоры с шумоподавлением Цифровой микрофон с шумоподавлением минимизирует влияние окружающих шумов и значительно повышает четкость вашего голоса, позволяя вам совершать звонки в формате HD в любом месте. Эргономичный дизайн Проводные наушники-вкладыши Xiaomi удобно располагаются в ушах, не оказывая давления. Благодаря усовершенствованной форме, легкому весу и мягким силиконовым амбушюрам вам обеспечена комфортная посадка и качественное пассивное шумоподавление для полного погружения в музыку. Удобное управление Три кнопки на пульте управления держат под контролем все функции наушников Xiaomi. Увеличить или уменьшить громкость, принять звонок или перемотать трек можно простым нажатием на кнопку. Надежность и долговечность Кабель наушников оптимальной длины заключен в прочную и гибкую оболочку из ТЭП и защищен от растяжений, спутывания и разрывов, обеспечивая длительный срок работы девайса. Благодаря защите корпуса по стандарту IP54 наушники не боятся пыли, капель пота и брызг воды, поэтому вы можете свободно пользоваться ими на тренировке или на улице в любую погоду.
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Отзывы


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