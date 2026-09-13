Описание товара Наушники Xiaomi Type-C Earphones(BHR8931GL) White

Фирменный звук и комфорт от Xiaomi Наслаждайтесь безупречным качеством звука с мощными насыщенными басами, чистым и мелодичным звучанием среднего и высокого диапазона. Проводные наушники – вкладыши Xiaomi с укрупненными динамиками с точными настройками позволяют целый день слушать музыку и общаться без ограничений. Встроенный HD-микрофон с шумоподавлением гарантирует кристально-чистые звонки. Универсальное подключение через порт Type-C обеспечивает широкую совместимость и качественную передачу звука без искажений. Подключение plug-and-play Никаких сложных установок и подключений. Все, что вам нужно для подключения наушников - свободный порт Type-C. Проводное подключение отличается высококачественной передачей звука с нулевыми задержками. Кроме того, проводные наушники не нуждаются в подзарядке и всегда готовы к работе. Превосходное звучание Укрупненные динамики диаметром 12.4 мм с оптимизированными внутренними акустическими камерами и профессиональными настройками воспроизводят музыку, игровой или мультимедийный звук с высокой четкостью и детализацией и охватывают широкий диапазон частот. Разговоры с шумоподавлением Цифровой микрофон с шумоподавлением минимизирует влияние окружающих шумов и значительно повышает четкость вашего голоса, позволяя вам совершать звонки в формате HD в любом месте. Эргономичный дизайн Проводные наушники-вкладыши Xiaomi удобно располагаются в ушах, не оказывая давления. Благодаря усовершенствованной форме, легкому весу и мягким силиконовым амбушюрам вам обеспечена комфортная посадка и качественное пассивное шумоподавление для полного погружения в музыку. Удобное управление Три кнопки на пульте управления держат под контролем все функции наушников Xiaomi. Увеличить или уменьшить громкость, принять звонок или перемотать трек можно простым нажатием на кнопку. Надежность и долговечность Кабель наушников оптимальной длины заключен в прочную и гибкую оболочку из ТЭП и защищен от растяжений, спутывания и разрывов, обеспечивая длительный срок работы девайса. Благодаря защите корпуса по стандарту IP54 наушники не боятся пыли, капель пота и брызг воды, поэтому вы можете свободно пользоваться ими на тренировке или на улице в любую погоду.