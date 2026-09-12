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Наушники Panasonic RP-HJE118GUK черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Panasonic RP-HJE118GUK черный

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Наушники Panasonic RP-HJE118GUK черный - фото 1
Наушники Panasonic RP-HJE118GUK черный - фото 2
Наушники Panasonic RP-HJE118GUK черный - фото 3
Наушники Panasonic RP-HJE118GUK черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Panasonic RP-HJE118GUK черный - фото 1
  • Наушники Panasonic RP-HJE118GUK черный - фото 2
  • Наушники Panasonic RP-HJE118GUK черный - фото 3
  • Наушники Panasonic RP-HJE118GUK черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702277
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, запасные амбушюры, инструкция
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.1
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х7х4
Вес, г.
42

Описание товара Наушники Panasonic RP-HJE118GUK черный

Наушники Panasonic RP-HJE118GUK обладают стильным эргономичным дизайном («Ergo Fit»). Эти наушники-вкладыши могут использоваться на протяжении многих часов, но не вызовут чувства дискомфорта. Устройство обладает отличными эксплуатационными характеристиками, в том числе чувствительностью 96 дБ, допустимой мощностью до 200 мВт и импедансом 10 Ом. Вместе с Panasonic RP-HJE118GUK поставляются амбушюры разных размеров. В наушниках предусмотрена совместимость со стандартным разъемом диаметром в 3,5 мм и 1,1-метровый провод. По этой причине они могут использоваться вместе с любыми устройствами, например, со смартфоном, плеером или компьютером.

Отзывы о товаре Наушники Panasonic RP-HJE118GUK черный




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, запасные амбушюры, инструкция
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.1
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Panasonic RP-HJE118GUK обладают стильным эргономичным дизайном («Ergo Fit»). Эти наушники-вкладыши могут использоваться на протяжении многих часов, но не вызовут чувства дискомфорта. Устройство обладает отличными эксплуатационными характеристиками, в том числе чувствительностью 96 дБ, допустимой мощностью до 200 мВт и импедансом 10 Ом. Вместе с Panasonic RP-HJE118GUK поставляются амбушюры разных размеров. В наушниках предусмотрена совместимость со стандартным разъемом диаметром в 3,5 мм и 1,1-метровый провод. По этой причине они могут использоваться вместе с любыми устройствами, например, со смартфоном, плеером или компьютером.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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