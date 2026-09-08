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Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL

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Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL - фото 1
Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL - фото 2
Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL - фото 3
Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL - фото 4
Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 146651
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
283

Описание товара Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL

Компактная, низкопрофильная видеокарта GigaByte GeForce GT 710 LP оснащена 192 потоковыми процессорами и рабочей частотой ядра 954 МГц. Объем DDR3 видеопамяти составляет 2 ГБ и работает на частоте 1800 МГц. Для подключения дисплеев предусмотрены порты DVI-D, HDMI и D-Sub.

Видео:

Видеообзор на Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL

Видеообзор Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная, низкопрофильная видеокарта GigaByte GeForce GT 710 LP оснащена 192 потоковыми процессорами и рабочей частотой ядра 954 МГц. Объем DDR3 видеопамяти составляет 2 ГБ и работает на частоте 1800 МГц. Для подключения дисплеев предусмотрены порты DVI-D, HDMI и D-Sub.

Видео:

Видеообзор на Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL

Видеообзор Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL

Самовывоз
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Отзывы


Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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