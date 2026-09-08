Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE порадует каждую хозяйку наличием функции отложенного старта, которая в автоматическом режиме запустит ее работу без вашего непосредственного участия. Еще одно преимущество этой домашней помощницы – возможность выбора 1 из 9 автоматических программ. Функция блокировки не позволит маленьким детям внести изменения в установленные вами настройки работы. Как нельзя кстати придется и встроенный дисплей, а также тактовые элементы управления, что значительно облегчит выбор параметров предстоящей работы прибора. В модели Panasonic NN-ST342MZPE вы найдете и режим размораживания, позволяющий в максимально короткое время подготовить продукты к их предстоящему приготовлению. Функция таймера приостановит работу устройства, как только истечет заданный вами временной промежуток, тем самым избавив от необходимости постоянно контролировать ход кулинарного процесса.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
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