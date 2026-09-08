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Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE

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Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 1
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 2
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 3
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 4
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 5
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 6
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 7
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 1
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 2
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 3
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 4
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 5
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 6
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 7
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 14433
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
25,8х44,3х34 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
14.2

Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE

Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE порадует каждую хозяйку наличием функции отложенного старта, которая в автоматическом режиме запустит ее работу без вашего непосредственного участия. Еще одно преимущество этой домашней помощницы – возможность выбора 1 из 9 автоматических программ. Функция блокировки не позволит маленьким детям внести изменения в установленные вами настройки работы. Как нельзя кстати придется и встроенный дисплей, а также тактовые элементы управления, что значительно облегчит выбор параметров предстоящей работы прибора. В модели Panasonic NN-ST342MZPE вы найдете и режим размораживания, позволяющий в максимально короткое время подготовить продукты к их предстоящему приготовлению. Функция таймера приостановит работу устройства, как только истечет заданный вами временной промежуток, тем самым избавив от необходимости постоянно контролировать ход кулинарного процесса.



Теги товара: 800 Вт, большие, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
25,8х44,3х34 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE порадует каждую хозяйку наличием функции отложенного старта, которая в автоматическом режиме запустит ее работу без вашего непосредственного участия. Еще одно преимущество этой домашней помощницы – возможность выбора 1 из 9 автоматических программ. Функция блокировки не позволит маленьким детям внести изменения в установленные вами настройки работы. Как нельзя кстати придется и встроенный дисплей, а также тактовые элементы управления, что значительно облегчит выбор параметров предстоящей работы прибора. В модели Panasonic NN-ST342MZPE вы найдете и режим размораживания, позволяющий в максимально короткое время подготовить продукты к их предстоящему приготовлению. Функция таймера приостановит работу устройства, как только истечет заданный вами временной промежуток, тем самым избавив от необходимости постоянно контролировать ход кулинарного процесса.


Теги товара: 800 Вт, большие, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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