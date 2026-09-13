Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719168
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Характеристики
Бренд
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
нажим
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
59.5x38.8x34.35см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х42х40
Вес, кг.
12
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W объемом 20 л подходит для городских квартир, домов и офисов. С 5 уровнями мощности и механическим управлением, она проста в использовании. Таймер на 35 минут автоматически отключает печь. Навесная дверца открывается кнопкой.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
нажим
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
59.5x38.8x34.35см
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Страна производитель
Китай
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W объемом 20 л подходит для городских квартир, домов и офисов. С 5 уровнями мощности и механическим управлением, она проста в использовании. Таймер на 35 минут автоматически отключает печь. Навесная дверца открывается кнопкой.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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