Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW — это сочетание современного дизайна и высокой функциональности. Объем 23 литра делает ее идеальной для семейных кухонь и небольших помещений, позволяя быстро и удобно разогревать, размораживать или готовить разнообразные блюда. Ее стильный внешний вид с аккуратными линиями и современными деталями отлично впишется в любой интерьер. Samsung MG23DG4524AGBW — это надежный помощник на кухне, сочетающий стильный дизайн, многофункциональность и безопасность. Ее возможности позволяют готовить разнообразные блюда быстро и удобно, делая процесс приготовления приятным и результативным. Эта микроволновка станет незаменимым элементом современной кухни для всей семьи. Мощность Оснащенная 6 уровнями мощности, эта микроволновка дает возможность точно регулировать режим нагрева для достижения оптимальных результатов. Комбинированное управление — это удобство и интуитивность: кнопки и поворотные регуляторы позволяют легко выбрать нужную программу или уровень мощности. Максимальный уровень микроволн 800 Вт обеспечивает быстрое и равномерное приготовление, а подключаемая мощность 1250 Вт гарантирует эффективную работу устройства. Функции Встроенный гриль расширяет возможности использования микроволновки — теперь можно не только разогревать, но и запекать, подрумянивать блюда до золотистой корочки. Программы автоприготовления позволяют легко приготовить любимые блюда без лишних усилий: достаточно выбрать нужную программу, а устройство выполнит все настройки автоматически. Это особенно удобно для занятых хозяек и тех, кто ценит комфорт. Безопасность Защита от детей — важная функция, которая исключает возможность случайного запуска или изменения настроек малышами. Внутреннее покрытие из керамической эмали легко очищается, устойчиво к царапинам и загрязнениям, что обеспечивает гигиеничность и долговечность. Комфорт Керамическая эмаль внутри камеры не только эстетична, но и практична: ее легко мыть, она не накапливает грязь и запахи. Благодаря этому уход за микроволновкой становится быстрым и простым.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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