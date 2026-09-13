Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S BG в элегантном белом корпусе оптимально пойдет для светлого гарнитура. СВЧ-печь имеет внутреннюю камеру объемом 20 л и устанавливается в нишу размером. Габариты встраивания 560 х 380 х 320 мм позволяют установить данную модель даже в узкие и навесные шкафы. Интуитивно понятное управление при помощи двух механических регуляторов легко освоит даже ребенок. Один из органов управления отвечает за выбор режима, второй служит для установки таймера до 35 минут. Регулируемая мощность в диапазоне 17-100% от максимальных 800 Вт позволяет выбрать оптимальную интенсивность воздействия микроволн для разных целей и видов продуктов
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый
-
В наличииЦена 13 200 руб.3300 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GIS
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GISH
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/...
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG WHITE MW25R35GISW 1150W LG
-
В наличииЦена 21 530 руб.5383 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN
-
В наличииЦена 25 080 руб.6270 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGW
-
В наличииЦена 25 710 руб.6428 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN
-
В наличииЦена 26 590 руб.6648 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая