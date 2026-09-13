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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая

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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 17
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 18
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 19
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 17
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 18
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 19
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719218
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
56x38x32 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
16.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая

Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S BG в элегантном белом корпусе оптимально пойдет для светлого гарнитура. СВЧ-печь имеет внутреннюю камеру объемом 20 л и устанавливается в нишу размером. Габариты встраивания 560 х 380 х 320 мм позволяют установить данную модель даже в узкие и навесные шкафы. Интуитивно понятное управление при помощи двух механических регуляторов легко освоит даже ребенок. Один из органов управления отвечает за выбор режима, второй служит для установки таймера до 35 минут. Регулируемая мощность в диапазоне 17-100% от максимальных 800 Вт позволяет выбрать оптимальную интенсивность воздействия микроволн для разных целей и видов продуктов

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
56x38x32 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S BG в элегантном белом корпусе оптимально пойдет для светлого гарнитура. СВЧ-печь имеет внутреннюю камеру объемом 20 л и устанавливается в нишу размером. Габариты встраивания 560 х 380 х 320 мм позволяют установить данную модель даже в узкие и навесные шкафы. Интуитивно понятное управление при помощи двух механических регуляторов легко освоит даже ребенок. Один из органов управления отвечает за выбор режима, второй служит для установки таймера до 35 минут. Регулируемая мощность в диапазоне 17-100% от максимальных 800 Вт позволяет выбрать оптимальную интенсивность воздействия микроволн для разных целей и видов продуктов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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