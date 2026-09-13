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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703775
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
48.2x28.2x35см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х41х32
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная

Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 имеет емкость 23 л, чего достаточно для разогревания и готовки большинства стандартных блюд. Прибор имеет мощность 800 Вт, что обеспечивает быстрый и эффективный процесс приготовления. Печь оснащена электронным дисплеем и сенсорными кнопками, что облегчает выбор нужных настроек и режимов работы. У Hyundai HYM-D2075 есть 8 предустановленных режимов приготовления, а также она поддерживает технологию размораживания. Предусмотрена возможность установки времени и мощности вручную. Печь имеет встроенную систему безопасности, включая дверцу с блокировкой от случайного открытия во время работы и защиту от перегрева.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
48.2x28.2x35см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 имеет емкость 23 л, чего достаточно для разогревания и готовки большинства стандартных блюд. Прибор имеет мощность 800 Вт, что обеспечивает быстрый и эффективный процесс приготовления. Печь оснащена электронным дисплеем и сенсорными кнопками, что облегчает выбор нужных настроек и режимов работы. У Hyundai HYM-D2075 есть 8 предустановленных режимов приготовления, а также она поддерживает технологию размораживания. Предусмотрена возможность установки времени и мощности вручную. Печь имеет встроенную систему безопасности, включая дверцу с блокировкой от случайного открытия во время работы и защиту от перегрева.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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